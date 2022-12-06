Kütahya’da yaşlı kadının ölümünde korkunç iddia! “Annemi o ayı parçaladı”
Kütahya'da cesedi parçalanmış halde bulunan ve toprağa verilen 68 yaşındaki Emine Akçay'ın, ölümü aydınlatılamadı. Oğlu, "Annem gece yarısı dağlardan gelip çöp konteynerini karıştıran, ayı oyduğunu düşündüğü büyük bir hayvan gördüğünü söylemişti. Annemi o ayı parçaladı" derken, Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, "Bölgedeki yabani hayvan popülasyonunda ayı mevcut değil, ancak domuz var" dedi. Köy Muhtarları Derneği Başkanı Hasan Demir ise "Bölgedeki dağlarda ayı yok. Köpeklerin veya aç kalan domuzların saldırdığını tahmin ediyorum" dedi.
Kütahya'da köyün yakınlarında Parçalanmış cesedi bulunan ve feci şekilde hayatını kaybeden 68 yaşındaki Emine Akçay'ın dün kılınan cenaze namazının ardından nasıl öldüğüne ilişkin tartışma başladı.
Emine Akçay'ın oğlu Halil Akçay, annesinin olaydan birkaç gün önce gece yarısından sonra pencereden baktığında çöp konteynerini karıştıran büyük cüsseli bir hayvan gördüğünü ve bunun ayı olduğunu söylediğini ifade etti.
Emine Akçay'ın oğlu Halil Akçay, sözlerine, "Annemin ön otopsi raporunda ayı olduğu değerlendirilen vahşi hayvan pençe ve diş izlerine rastlandığı belirtilmişti. Bu bulgularla Annemin ölmeden anlattığı olay örtüşmektedir. Köylüler olarak çok tedirgin endişe ve korku içinde böyle bir saldırıya maruz kalabileceğimizi düşünüyor ve korkuyoruz. Artık bahçelerimize gidip ürünlerimizi toplamaktan korkar hale geldik. Bu korku ile yaşamak mümkün değil Can güvenliğimiz önemli tabii ki Ama şu anda geçim kaynağımız olan bahçe ve tarlalarımıza gidemiyoruz Bu açıdan mağdur durumdayız. Bazı köylü komşular daha önceleri bahçesinde büyük bir hayvanın ayak izlerini görmüş. Yetkililer lütfen buna bir çözüm olayı aydınlatsınlar. Bizler de rahat nefes alalım. Özellikle çocuklarımız ve kadınlarımız risk altında" diye devam etti.
AYI MI DOMUZ MU YOKSA KÖPEKLER Mİ PARÇALADI?
Kolu ve bacağının bulunmadığı Emine Akçay'ın cenaze namazından sonra toprağa verilmesinin ardından nasıl parçalandığı konusunda tartışmalar başladı. Oğlu Halil Akçay'ın "Annem ayının saldırısına uğradı. Ayının saldırısı sonucu öldüğünü düşünüyoruz" derken köyün yaşlı sakinleri "Burada 50 yıldan beri hiç ayı görmedik. Bu domuz olabilir" dediler.
Bazı sakinler ise "Son günlerde çeteleşen köpeklerin saldırısına uğramıştır. Domuzlar insanlardan korkup kaçar" şeklinde görüş belirttiler.
Köy Muhtarları derneği Başkanı Hasan Demir: "Bu bölgedeki dağlarda ayı yoktur. Bu saldırı çeteleşen köpekler veya aç kalan domuzlar tarafından yapıldığını tahmin ediyorum" şeklinde konuştu.
Orman İşletme Müdürlüğünden emekli ve Orman-İş Sendikası eski Başkanı Mehmet Keman: "Olayın meydana geldiği Sekiören ve çevre köyleri yıllarca görevim gereği çok dolaştım.Ayı olduğuna dair en küçük bir ihtimal bile yok. Bu üzücü olayın aç kalan Köpekler veya daha az bir ihtimalle dağlarda yiyecek bulamadığı için köylere hatta şehir merkezine kadar inen domuzlar tarafından yapılması daha akılcı bir yaklaşım olur" şeklinde konuştu.
Kütahya Orman Müdürlüğünden bir yetkili ise; "Bu köylerin çevresindeki geniş bir sahada yer alan dağlarda veya ormanlardaki yabani hayvan popülasyonunda domuz, kurt, tilki bulunuyor ancak kesinlikle ayı bulunmuyor" şeklinde konuştu.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Kütahya merkeze 18 Km. Uzaklıktaki Sekiören köyünde 30 Kasım'da sokakta parçalanmış bir kadın bir cesedi olduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edilmişti.
Gelen ekiplerin incelemesinde, büyük bölümü parçalanmış; kolu ve bacağı olmayan cesedin, yakındaki bir evde yalnız yaşayan Emine Akçay'a ait olduğunun tespit edilmesi üzerine yaşlı kadının cansız bedeni, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılmış ve otopsi yapıldıktan sonra ailesine teslim edilmişti. Dün de Köy Camiinde kılınan namaz sonrası köy mezarlığına defnedilmişti.
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