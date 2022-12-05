Parti binasında kan donduran işkence! Para vermeye zorladıkları genci dövüp kulağını ve dilini zımbaladılar

DÖVÜP İŞKENCE ETTİLER

Şüpheliler, burada buluştukları Erdal Akın, Ramazan B. ve Yasin D. ile Furkan Ç.'yi sandalyeye bağlayıp, dövmeye devam etti. Akın, ofisteki zımba ile Furkan Ç.'nin kulağı ve dilini zımbaladı. 27 Kasım gecesi ANAP İl Başkanlığı binasının kundaklandığını öğrenen şüpheliler, polisin olay yerinde olduğunu duyunca Furkan Ç.'yi polisi ihbarda bulunmamasını söyleyerek bıraktı.