Antalya’da 18 yıl sonra yine aynı acı! Yüreğine ateş düştü

"ŞİMDİ BU ACIYA NASIL DAYANIRIM?"



Elif Emeksiz'in ise hem açıktan eğitimini sürdürüp hem çalıştığını kaydeden İbrahim Emeksiz, "Hayat doluydu. Ben kızımın intihar ettiğini düşünmüyorum. Orası onun yürüyüş yoluydu. 'Canım sıkıldı, kafamı dağıtmak için çıktım' dedi. Ondan sonra da bu olay oldu. Muhtemelen düşmüştür ama ne olduğunu bilmiyorum. Ben 18 yıl önce ölen kızımın yasını tutuyorum. Şimdi bu acıya nasıl dayanırım?" dedi.