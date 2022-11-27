5 yaşındaki çocuk annesi tarafından günlerce işkenceye maruz kaldı! Gaziantep'ten Türkiye'yi sarsan skandal! Görüntüler kan dondurdu

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. 5 yaşındaki çocuk öz annesi tarafından günlerce aç bırakılıp fiziksel işkenceye maruz kaldı. Zeytin toplamak için 2 günlüğüne evini terk eden baba, döndüğünde korkunç manzara ile karşılaştı. Çocuğunun vücudunda darp izlerini gören baba hemen 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Babanın ifadeleri doğrultusunda anne gözaltına alındı. Durumu bir hayli kötü görünen 5 yaşındaki küçük çocuğun yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 27.11.2022 14:49 Güncelleme Tarihi: 27.11.2022 14:50 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL