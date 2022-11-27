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5 yaşındaki çocuk annesi tarafından günlerce işkenceye maruz kaldı! Gaziantep'ten Türkiye'yi sarsan skandal! Görüntüler kan dondurdu

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. 5 yaşındaki çocuk öz annesi tarafından günlerce aç bırakılıp fiziksel işkenceye maruz kaldı. Zeytin toplamak için 2 günlüğüne evini terk eden baba, döndüğünde korkunç manzara ile karşılaştı. Çocuğunun vücudunda darp izlerini gören baba hemen 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Babanın ifadeleri doğrultusunda anne gözaltına alındı. Durumu bir hayli kötü görünen 5 yaşındaki küçük çocuğun yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 27.11.2022 14:49 Güncelleme Tarihi: 27.11.2022 14:50
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5 yaşındaki çocuk annesi tarafından günlerce işkenceye maruz kaldı! Gaziantep’ten Türkiye’yi sarsan skandal! Görüntüler kan dondurdu

Gaziantep'te annesi tarafından günlerce aç bırakılarak işkence maruz kalan 5 yaşındaki çocuk yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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5 yaşındaki çocuk annesi tarafından günlerce işkenceye maruz kaldı! Gaziantep’ten Türkiye’yi sarsan skandal! Görüntüler kan dondurdu

Olay, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, köyde zeytin toplamak için birkaç gündür evde olmayan baba Cihan Y. eve geldiğinde çocuğunun işkenceye maruz kalmış halde buldu.

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5 yaşındaki çocuk annesi tarafından günlerce işkenceye maruz kaldı! Gaziantep’ten Türkiye’yi sarsan skandal! Görüntüler kan dondurdu

Baba durumu hemen 112 sağlık ekipleri ve polise bildirdi. Eve gelen ekipler, 5 yaşındaki çocuğa olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

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5 yaşındaki çocuk annesi tarafından günlerce işkenceye maruz kaldı! Gaziantep’ten Türkiye’yi sarsan skandal! Görüntüler kan dondurdu

Uzun süre aç kaldığı anlaşılan çocuğun vücudunda ve yüzünde ağır darp izleri bulunuyor.

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5 yaşındaki çocuk annesi tarafından günlerce işkenceye maruz kaldı! Gaziantep’ten Türkiye’yi sarsan skandal! Görüntüler kan dondurdu

Yoğun bakıma alınan çocuğun durumunun kötü olduğu öğrenilirken, olayın ardından polis ekipleri babasının ifadesi doğrultusunda çocuğun annesini gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.