Büşra Kabataş işkence edilerek öldürülmüştü! Sevgilisinin paylaştığı video boğazları düğümledi! O sonu gören gözyaşlarına engel olamadı…

7 Ekim'de gerçekleşen vahşette 17 yaşındaki Anadolu Lisesi öğrencisi Büşra Kabataş, annesinin saplantılı aşkı tarafından işkence edilmiş, ardından da yakılarak öldürülmüştü. Bu kan donduran olayın ardından sosyal medyada yayılan bir video da seyredenlerin yüreğini yaktı. Büşra'nın 17 yaşındaki erkek arkadaşının paylaştığı videoda beraber geçirdikleri güzel zamanları ve ardından da mezarını ziyaret ettiği anları gören kullanıcılar, ''Böyle bir son beklemiyordum. Yıkıldım'', "Bir saattir çıkamadım şu olaydan" gibi yorumlar yaptı.