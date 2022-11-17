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Haberler Galeri Büşra Kabataş işkence edilerek öldürülmüştü! Sevgilisinin paylaştığı video boğazları düğümledi! O sonu gören gözyaşlarına engel olamadı…

Büşra Kabataş işkence edilerek öldürülmüştü! Sevgilisinin paylaştığı video boğazları düğümledi! O sonu gören gözyaşlarına engel olamadı…

7 Ekim'de gerçekleşen vahşette 17 yaşındaki Anadolu Lisesi öğrencisi Büşra Kabataş, annesinin saplantılı aşkı tarafından işkence edilmiş, ardından da yakılarak öldürülmüştü. Bu kan donduran olayın ardından sosyal medyada yayılan bir video da seyredenlerin yüreğini yaktı. Büşra'nın 17 yaşındaki erkek arkadaşının paylaştığı videoda beraber geçirdikleri güzel zamanları ve ardından da mezarını ziyaret ettiği anları gören kullanıcılar, ''Böyle bir son beklemiyordum. Yıkıldım'', "Bir saattir çıkamadım şu olaydan" gibi yorumlar yaptı.

Giriş Tarihi: 17.11.2022 11:31 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022 12:09
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Büşra Kabataş işkence edilerek öldürülmüştü! Sevgilisinin paylaştığı video boğazları düğümledi! O sonu gören gözyaşlarına engel olamadı…

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mustafapaşa Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın ikinci katındaki dairede , 7 Ekim'de yangın meydana geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Büşra Kabataş işkence edilerek öldürülmüştü! Sevgilisinin paylaştığı video boğazları düğümledi! O sonu gören gözyaşlarına engel olamadı…

EKİPLER KOŞTU

Daireden yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi.

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Büşra Kabataş işkence edilerek öldürülmüştü! Sevgilisinin paylaştığı video boğazları düğümledi! O sonu gören gözyaşlarına engel olamadı…

CANSIZ BEDENİ ÇIKTI

Yangını söndüren itfaiye erleri, Büşra Kabataş'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

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Büşra Kabataş işkence edilerek öldürülmüştü! Sevgilisinin paylaştığı video boğazları düğümledi! O sonu gören gözyaşlarına engel olamadı…

DELİLERİ KARARTMAK İÇİN…

Ekipler, yangının, Büşra Kabataş'ın öldürülmesinin ardından delilleri karartmak için çıkarıldığını tespit ederken, polis, Kabataş'ı öldüren kişinin, anne Aylin Çetin'e platonik aşk besleyen T.Y. olduğunu belirledi.

Büşra Kabataş cinayetinde tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı/video izle

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Büşra Kabataş işkence edilerek öldürülmüştü! Sevgilisinin paylaştığı video boğazları düğümledi! O sonu gören gözyaşlarına engel olamadı…

BIÇAKLA YARALADIKTAN SONRA YORGAN ÖRTÜP…

Sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. T.Y. işlediği vahşeti sorguda anlatarak, okula gitmek için kapıda ayakkabılarını giyen Kabataş'ı görüp, yakaladığı ardından odasına götürerek bıçakla yaraladıktan sonra boğduğu, yorgan örtüp, beraberinde getirdiği yanıcı maddeyi üzerine dökerek yaktığı öğrenilmişti.