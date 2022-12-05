Aksaray’da 15 yaşındaki Melike eski nişanlısı tarafından canice katledilmişti! Korkunç detaylar ortaya çıktı

"SÜREKLİ SİLAHLA TEHDİT EDİYORDU"

Saldırıda sağ kulağının arkasından giren merminin ensesinden çıkması sonucu yaralanan ve tedavisinin ardından dün taburcu olan Doğanay Arıbaş, yaşananları anlattı. Kızının yaşı küçük olduğu için ilk etapta nişanlanmasına karşı olduğunu belirten Arıbaş, şunları kaydetti:

''Muhammet Kılıç'ın ailesi kızımı istemeye geldi. Ailesi 'Sadece oğlan ve kızın adları belli olsun, nişan yapalım. Zaten bizim oğlumuzun önünde büyüğü var. O evlendikten sonra, o zaman kadar da kızımızın yaşı büyümüş olur ve düğünü yaparız' dediler. Biz istemedik. Araya büyükler girdi. Sonra 'tamam' dedik. Aradan 3 ay geçti. Benim kızım bunlardan şikayetçi olmaya başladı. Kızım, 'Beni kendi öz kardeşinden bile kıskanıyor. Bana silah çekiyor. 'Bir daha benim kardeşimle konuşursan, kafana sıkarım' diyor.' dedi. Ben kızıma öyle bir şey olur mu? Hangi devirde yaşıyoruz, kim kime silah çekebilir, dedim. Ailesini, köy muhtarını çağırdım. Durumu anlattım. Aynı olayı bunların yanında da yaptı. Tuttu silahı çekti. Ev doluydu. Ben de 'Bu iş böyle kalacak. Pılınızı pırtınızı toplayın çıkın, bir daha da evimize gelmeyin.' dedim. Sonra evimin arkasına geldi, silahla ateş etti. Ben de savcılığa gidip şikayetçi oldum. Bir gün bile içeri almadılar. Sonra geldi bu kez de evin önünde silahla ateş etti. Ben yine gidip şikayetçi oldum.''