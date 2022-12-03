Aksaray’da eski nişanlı vahşeti! 15 yaşındaki Melike’yi başından vurarak öldürdü

Muhammet Kılıç'a engel olmak isteyen Melike'nin babası Doğanay Arıbaş'ta başından vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Melike Arıbaş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.