Diyarbakır’da mide bulandıran olaya mahalleliden linç! 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar…

Mehmet Selim Dikenyol ise dün akşam sesler üzerine olay yerine geldiğini ifade ederek, "Bu yıkık evin içerisinde çıplak haldeki kızı, 25-30 yaş arasında bir kişi taciz etmiş. Linç girişimine uğramış. Bu yapı çok tehlikeli. Burada herkesin başına her şey gelebilir. Uyuşturucu kullanılır ya da cinayet olur. Yıkılması için yetkilileri bekliyoruz" diye konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN