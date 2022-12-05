Diyarbakır’da mide bulandıran olaya mahalleliden linç! 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar…
Diyarbakır’da 10 yaşındaki F.A., adlı Suriyeli kız çocuğunu ceviz vererek kandırıp, metruk binaya götürdükten sonra cinsel istismara teşebbüs eden mahalleli tarafından fark edilen 24 yaşındaki S.Ç., dövülüp, emniyet güçlerine edildi. Darbedilme anları cep telefonu, mahallelinin kurtardığı çocuğa su vermesi ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, geçen akşam sularında Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'ndeki tek katlı metruk binada gerçekleşti.
S.Ç., iddiaya göre yolda gördüğü Suriyeli F.A. adlı kız çocuğunu, ceviz vererek kandırdı. Bir süre F.A.'yı yanında yürüten S.Ç., bulduğu metruk haldeki tek katlı evin içerisine girdi.
METRUK BİNAYA GÖTÜRÜP TECAVÜZ ETMEYE KALKIŞTI
F.A.'ya cinsel istismar girişiminde bulunan S.Ç.'yi fark eden mahalleli toplanıp yapıya girdi. F.A.'yı kurtaran mahalleli daha sonra S.Ç.'yi dışarıya çıkarıp, darbetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Mahallenin elinden kurtarılan S.Ç., polis ekiplerince zırhlı araca bindirildi.
ÇOCUĞUN İMDADINA MAHALLELİ YETİŞTİ
Gözaltına alınan şüpheli S.Ç.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. F.A. da Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim edildi. S.Ç.'nin darbedildiği o anlar cep telefonu kamerasına, mahalleli tarafından kurtarılan ve markete götürülen F.A.'ya su verilmesi de güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Tacizciyi suçüstü yakalayan H.B. konuştu. H.B., kız çocuğunun çıplak halde olduğunu, tacizcinin de giyinmeye başladığını ileri sürerek şahısın ceza alması için yetkililere çağrıda bulundu. H.B., "Saat 19.30 civarıydı, yoldan geçerken burada birinin olduğunu fark ettik. İçeri girerek ışığımı yaktım, arkadaşlarla baktığımızda şüpheli oturuyordu, kız çıplak şekildeydi, şoka girdik. Biz, içeri girdiğimizde kemerini düzeltiyordu, daha sonra dışarı çıkartarak vurduk. İstiyoruz ki, cezasını alsın. Kız 9 yaşındaydı adam 25 yaşındaydı" dedi.
"Yetkililerden rica ediyoruz bu metruk evin yıkılmasını istiyoruz" diyen H.B., "Kadınlarımız var. Biz, gözümüzle şahit olduk, yetkililer gerekeni yapmasını rica ediyoruz. Mahalle sakinleri polisi aradı şahsın cezasını çekmesi için polis alıp karakola gitti bende giderek ifademi verdim gözümüzle şahit olduk" ifadelerinde bulundu.
'BURASI YIKILIRSA DAHA İYİ OLUR'
Mahallelilerden Habib Altınsak, dün akşam saatlerinde esnaf arkadaşının iş yerinde oturduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:
"3-4 kişi bir kişiyi dövüyordu. Ben de ayırmak için geldim. Kız çocuğu da burada yerde oturuyordu. Niye dövdüklerini sordum. Adamın çocuğun üzerini soyduğunu ve bu nedenle onu dövdüklerini söylediler. Kız çocuğunu alıp bakkala götürdük, su verdik.
Polisler geldi biz de teslim ettik. Bu metruk yapının bu şekilde durması yanlış bir şeydir. Buraya madde kullananlar geliyor, kötü insanlar geliyor. Burası yıkılırsa daha iyi olur."
Mehmet Selim Dikenyol ise dün akşam sesler üzerine olay yerine geldiğini ifade ederek, "Bu yıkık evin içerisinde çıplak haldeki kızı, 25-30 yaş arasında bir kişi taciz etmiş. Linç girişimine uğramış. Bu yapı çok tehlikeli. Burada herkesin başına her şey gelebilir. Uyuşturucu kullanılır ya da cinayet olur. Yıkılması için yetkilileri bekliyoruz" diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- POMEM ÜCRET YATIRMA | 29. POMEM ödemesi nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar?
- Galatasaray'ın radarındaydı... Cristiano Ronaldo hangi takıma gidecek? sorusu yanıt buldu! 2.5 yıllık anlaşma sağladı
- Dostlukları pekiştiren, araya 40 yıl hatır sokan Türk kahvesinin faydaları kadar zararları da var! Kimine şifa kimine zarar…
- HER AN AÇIKLANABİLİR! KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KYK burs ve kredi sonuçları ayın kaçında belli olacak?
- DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? DHBT sınav sonucu nereden, nasıl öğrenilir? 2022 KPSS DHBT sınav sonucu hesaplama
- Ankara TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? 2022 TOKİ Ankara Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Sincan kura çekiliş tarihi açıklandı mı?
- Arabuluculuk sınavı ne zaman açıklanacak? Arabuluculuk sınav sonuçları nereden öğrenilir? Soru ve cevap kitapçığı PDF
- ASGARİ ÜCRETTE İlk Toplantı Ne Zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyonu hangi gün toplanacak? İşte Asgari Ücret toplantı takvimi
- ATA AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 Atatürk Üniversitesi ATA AÖF vize sınavı sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
- MEMUR ZAMMI TEK TEK HESAPLANDI! 2023 Ocak memur ve emekli memur maaşı ne kadar olacak? Meslek meslek yeni ücretler
- Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyonluk SORU VE CEVABI ne? Batu Alıcı 1 milyon TL kazandı mı? Geçmişten günümüze milyonluk sorular
- AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ: aosogrenci.anadolu.edu.tr 2022 AÖF sınavı giriş yerleri sorgulama ekranı! Açıköğretim vize sınav tarihi!