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Son dakika: Bursa'daki uçak kazasında yeni detaylar: 5 dakikada facia! "Geri dön" uyarısına rağmen "inerim" dedi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.12.2022 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022
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Son dakika: Bursa’daki uçak kazasında yeni detaylar: 5 dakikada facia! Geri dön uyarısına rağmen inerim dedi

Son dakika haberi... Bursa'da düşen tek motorlu uçakta iş adamı pilot Hakan Köksal ve güzellik uzmanı Burcu Sağlam can verdi. Uçağın pilotu Hakan Köksal'ın, hava şartlarının kötü olması nedeniyle havalimanından "Geri dön" uyarısına rağmen "İnerim" dediği öğrenildi. Uçak, bu konuşmadan 5 dakika sonra düştü.

Son dakika haberleri: Bursa'da Ovaakça Doğalgaz Çevrim Santrali yakınlarına düşen Aero Bristell B23 tipi tek motorlu uçak kazasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

PİLOT VE GÜZELLİK UZMANINA VEDA

Kazada hayatını kaybeden pilot Hakan Köksal (54), Çalık Halil Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Uçakta bulunan ve en büyük hayali pilot olmak olan Burcu Sağlam (22) ise Yıldırım ilçesinde, öğle vakti kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı.

UÇAĞIN ENKAZI BÖLGEDEN KALDIRILDI

Kaza kırım ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından uçağın enkazı bölgeden kaldırıldı. Uzmanlar kazanın kesin nedeninin yapılacak incelemenin ardından ortaya çıkacağını belirterek, kesin neden için kaza raporunun beklenmesi gerektiğinin altını çiziyor.

YÜKSEK GERİLİM HATTINA ÇARPTI

Yapılan ilk belirlemelere göre ise uçağın yoğun sis nedeniyle görüş şartlarının 15-20 metreye kadar düşmesiyle birlikte yüksek gerilim hattına çarparak düştüğü değerlendiriliyor.

"GERİ DÖN" UYARISINA RAĞMEN...

Köksal'ın kazadan önce Bursa Yunuseli Havalimanı'na hava şartlarını sorduktan 5 dakika sonra kazanın yaşandığı ortaya çıktı. Köksal ile kaza öncesi yaptığı görüşmeyi anlatan öğretmen pilot Vedat Sarıkaya "Pamukova'ya gidip geleceğini söyledi. Oradan kalktıktan sonra burayı arayarak hava şartlarını sordu. 'Hava şartları iyi değil. Mümkünse geri dön' dedik. 'İnerim' dedi. Aradan 5 dakika geçtikten sonra ise kaza meydana geldi" dedi. Köksal'ın, Sakarya'nın Pamukova ilçesine 4 kişilik uçak lisansını almak için gittiği öğrenildi.

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