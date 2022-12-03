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Sakarya’da bindiği minibüsün şoförü cinsel saldırıda bulunmuştu! Tacizciden skandal paylaşım

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.12.2022 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022
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Sakarya’da bindiği minibüsün şoförü cinsel saldırıda bulunmuştu! Tacizciden skandal paylaşım

Sakarya’da üniversite öğrencisi Merve K.’yı darbedip cinsel tacizde bulunan minibüs şoförü Serdar Serkan Yesin’in , daha önce de yaşlı 5 vatandaşı dolandırıp sosyal medyada "Paraları keyifle yiyoruz" paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.

Sakarya'da, minibüsüne binen üniversiteli Merve K.'yı darbedip cinsel tacizde bulunan Serdar Serkan Yesin'in daha önce işlediği suçlarla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı.

Yesin'in 2 yıl önce Kocaeli'nin Körfez ve Gebze ilçelerinde yaşayan ve pandemi döneminde koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstü 5 vatandaşı, kendisini polis olarak tanıtıp "Hesaplarınız FETÖ tarafından ele geçirildi" diyerek dolandırdığı ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

20 Mart 2020'de tutuklanan tacizcinin 2 ay sonra serbest kaldığı ve 17 Haziran'da ise bu kez Sakarya'nın Serdivan İlçesi'nde yaşayan ve hamile olan N.Ü.'yü, yine kendisini savcı olarak tanıtıp 270 bin TL dolandırdığı belirlendi.

Sabah'ın haberine göre, bununla da yetinmeyen ve yaptığı dolandırıcılığı sosyal medya hesabından "Hamile kadını 230 bin TL dolandırdım, eşimle keyifle yiyoruz" diye ballandıra ballandıra anlatan tacizcinin ikinci kez yakalandığı, 30 bin lirasıyla borçlarını ödediği paranın 240 bin TL'sinin de kardeşinin evinde bulunduğu öğrenildi.

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDAKİ SİYAH FİLMLER SÖKÜLECEK

Eşiyle birlikte Merve K. ve ailesini ziyaret ederek, her anlamda yanlarında olduklarını bildiren Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, minibüsler ve diğer toplu taşıma araçlarındaki koyu renk cam filmlerinin sökülmesi, emniyetinde bu alanda denetim yapması talimatını verdi.

Ayrıca, Merve K.'nın taciz edildiği 54 M 0258 plakalı minibüste, yine Vali Kaldırım'ın talimatıyla trafikten men edildi.

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