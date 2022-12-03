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Üsküdar’da prefabrik üreten atölye alev aldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.12.2022
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Üsküdar’da prefabrik üreten atölye alev aldı

Üsküdar'da prefabrik ev üretimi yapılan marangozhanede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 4 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale ederken, itfaiye ekipleri tedbir amaçlı iki binayı boşalttı.

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