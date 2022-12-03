Onlar Türkiye’nin gururu! İşte azmin zaferi

"İSTERSEK HER ŞEYİ BAŞARABİLİRİZ"

Ebru Çam 13 yaşında yapılan yanlış iğne sonucu felç kaldı. Hayata sporla tutunan Ebru, 2014'te Kardemir Karabükspor Tekerlekli Sandalye Basketbol takımında spora başladı. Karabük Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Antrenörlük Bölümü'nü okuyan Ebru 4 yıldır Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'nın oyuncusu. Bir dönem evine kapanarak hayata küsen ancak Türkiye Sakatlar Derneği Karabük Şube Başkanı Muhittin Yılmaz, ailesi ve devlet yetkililerinin teşvikiyle spora başlayan Ebru "Tüm engelli arkadaşlarıma, özellikle engelli kadınlara sesleniyorum, sakın hayattan kopmasınlar. Ben sporla birçok başarıya imza attım. Yeter ki hayata sıkı sıkı tutunun, azmedin, çok çalışın" dedi. Genç sporcu, Başkan Erdoğan'la bir araya geldiği ve ona forma hediye ettiği günün en gururlu anı olduğunu söyleyerek "Bu beni çok mutlu etti" dedi.