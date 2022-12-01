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Haberler Galeri Bindiği minibüsün şoförü dehşeti yaşattı! Atkısı ve şalıyla minibüsün demirlerine bağlamaya çalıştı | Üniversiteli Merve: Beni de Özgecan gibi öldürecekti

Bindiği minibüsün şoförü dehşeti yaşattı! Atkısı ve şalıyla minibüsün demirlerine bağlamaya çalıştı | Üniversiteli Merve: Beni de Özgecan gibi öldürecekti

Üniversitede okuyan Merve K. Sakarya'da bindiği minibüsün şoförü Serdar Serkan Y.'nin saldırısına uğradı. Merve K. 1.5 saatlik mücadeleyle sapığın elinden kurtuldu. 30'dan fazla sabıkası olan sapığın nasıl şoför olduğu araştırılıyor. Kabusu yaşayan genç kız korku dolu anları "Beni de Özgecan gibi öldürecekti" sözleriyle anlattı.

Sabah
Giriş Tarihi: 01.12.2022 09:41
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Bindiği minibüsün şoförü dehşeti yaşattı! Üniversiteli Merve: Beni de Özgecan gibi öldürecekti

İstanbul'daki bir üniversitede öğrenci olan Merve K. (21), pazartesi gecesi trenle ailesinin yaşadığı Sakarya'ya geldi. Garda inen genç kız, Erenler ilçesindeki evlerine gitmek için bindiği şehir içi minibüs boşalınca, sürücü Serdar Serkan Y.'nin saldırısına uğradı.

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Bindiği minibüsün şoförü dehşeti yaşattı! Üniversiteli Merve: Beni de Özgecan gibi öldürecekti

Atkısı ve şalıyla minibüsün demirlerine bağlamaya çalıştığı genç kız direnince, darp edip plastik kelepçeyle ellerini arkadan bağlayan saldırgan, cinsel tacizde bulundu. Dehşet minibüsünden 1.5 saatlik mücadele sonunda kurtulan genç kız, durumu ailesine anlattı.

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Bindiği minibüsün şoförü dehşeti yaşattı! Üniversiteli Merve: Beni de Özgecan gibi öldürecekti

NASIL ŞOFÖRLÜK YAPIYOR?
Yakalanan saldırganın, aralarında 'cinsel istismar'ın da bulunduğu 30'dan fazla suç kaydının olduğu, en son hırsızlık suçundan girdiği cezaevinden 6 gün önce denetimli serbestlik kapsamında çıktığı ve minibüste çalışmaya başladığı ortaya çıktı.

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Bindiği minibüsün şoförü dehşeti yaşattı! Üniversiteli Merve: Beni de Özgecan gibi öldürecekti

Polis, saldırganın cezaevinden denetimli serbestlik kapsamında çıkmasına rağmen, nasıl minibüs şoförlüğü yaptığını da araştırıyor. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, minibüsün ruhsat sahibinin de ifadesi alındı. Saldırgan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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Bindiği minibüsün şoförü dehşeti yaşattı! Üniversiteli Merve: Beni de Özgecan gibi öldürecekti

KİMSE SESİMİ DUYMADI
Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan Merve K., yaşadığı dehşeti SABAH'a anlattı:
İstanbul Söğütlüçeşme'den trene binip Adapazarı Gar Meydanı'na geldim. Saat 24.00 sıralarında minibüse bindim. Yanımda param yoktu. Sürücüye "Param yok ama Yunus Emre Parkı'nın oradaki bankamatikten çekip vereceğim" dedim. "Sıkıntı yok" dedi. Bir süre sonra, minibüste tek başıma kaldım. İçimden "İnsem mi" diye geçirdim. Parkın yakınlarına geldiğimizde, Sakarya Caddesi üzerinde durdu. Işıkları kapatıp, yaşımı sordu. Aracın kapılarını kilitleyip yanıma gelerek taciz etmeye başladı. Ben direnince de saldırdı. Caddeden insanlar, geçiyordu. Çevrede işyerleri ve kahvehaneler vardı. Bağırdım ve cama su şişesiyle vurdum ama kimse duymadı.