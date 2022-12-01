HaberlerGaleriBindiği minibüsün şoförü dehşeti yaşattı! Atkısı ve şalıyla minibüsün demirlerine bağlamaya çalıştı | Üniversiteli Merve: Beni de Özgecan gibi öldürecekti
Bindiği minibüsün şoförü dehşeti yaşattı! Atkısı ve şalıyla minibüsün demirlerine bağlamaya çalıştı | Üniversiteli Merve: Beni de Özgecan gibi öldürecekti
Üniversitede okuyan Merve K. Sakarya'da bindiği minibüsün şoförü Serdar Serkan Y.'nin saldırısına uğradı. Merve K. 1.5 saatlik mücadeleyle sapığın elinden kurtuldu. 30'dan fazla sabıkası olan sapığın nasıl şoför olduğu araştırılıyor. Kabusu yaşayan genç kız korku dolu anları "Beni de Özgecan gibi öldürecekti" sözleriyle anlattı.