Bindiği minibüsün şoförü dehşeti yaşattı! Atkısı ve şalıyla minibüsün demirlerine bağlamaya çalıştı | Üniversiteli Merve: Beni de Özgecan gibi öldürecekti

KİMSE SESİMİ DUYMADI

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan Merve K., yaşadığı dehşeti SABAH'a anlattı:

İstanbul Söğütlüçeşme'den trene binip Adapazarı Gar Meydanı'na geldim. Saat 24.00 sıralarında minibüse bindim. Yanımda param yoktu. Sürücüye "Param yok ama Yunus Emre Parkı'nın oradaki bankamatikten çekip vereceğim" dedim. "Sıkıntı yok" dedi. Bir süre sonra, minibüste tek başıma kaldım. İçimden "İnsem mi" diye geçirdim. Parkın yakınlarına geldiğimizde, Sakarya Caddesi üzerinde durdu. Işıkları kapatıp, yaşımı sordu. Aracın kapılarını kilitleyip yanıma gelerek taciz etmeye başladı. Ben direnince de saldırdı. Caddeden insanlar, geçiyordu. Çevrede işyerleri ve kahvehaneler vardı. Bağırdım ve cama su şişesiyle vurdum ama kimse duymadı.

