02 Aralık 2022, Cuma
Bindiği minibüsün şoförü dehşeti yaşatmıştı! Korkunç detaylar | Atkısı ve şalıyla minibüsün demirlerine bağlamaya çalıştı
Üniversitede okuyan Merve K. Sakarya'da bindiği minibüsün şoförü Serdar Serkan Y.'nin saldırısına uğradı. Taciz dehşetinde akıl almaz ihmaller ortaya çıktı. Minibüs şoförlerinin, sabıka kaydından uyuşturucu testine kadar denetimlerden geçirilmesi gerekirken, saldırganın hiçbir prosedüre uymadığı belirlendi.
Giriş Tarihi: 02.12.2022 08:43
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