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Haberler Galeri Bindiği minibüsün şoförü dehşeti yaşatmıştı! Korkunç detaylar | Atkısı ve şalıyla minibüsün demirlerine bağlamaya çalıştı

Bindiği minibüsün şoförü dehşeti yaşatmıştı! Korkunç detaylar | Atkısı ve şalıyla minibüsün demirlerine bağlamaya çalıştı

Üniversitede okuyan Merve K. Sakarya'da bindiği minibüsün şoförü Serdar Serkan Y.'nin saldırısına uğradı. Taciz dehşetinde akıl almaz ihmaller ortaya çıktı. Minibüs şoförlerinin, sabıka kaydından uyuşturucu testine kadar denetimlerden geçirilmesi gerekirken, saldırganın hiçbir prosedüre uymadığı belirlendi.

Giriş Tarihi: 02.12.2022 08:43
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Bindiği minibüsün şoförü dehşeti yaşatmıştı! Korkunç detaylar | Atkısı ve şalıyla minibüsün demirlerine bağlamaya çalıştı

Sakarya'da bindiği minibüste cezaevinden yeni çıkan şoförün tacizine maruz kalan ve darp edilen üniversiteli Merve K.'nın yaşadığı kâbus, meslek odalarının ve iş başvurusu alan kurumların sabıkalı şoförlerle ilgili ihmal ve aymazlıklarını gündeme getirdi.

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Bindiği minibüsün şoförü dehşeti yaşatmıştı! Korkunç detaylar | Atkısı ve şalıyla minibüsün demirlerine bağlamaya çalıştı

SABAH'ın görüştüğü Merve K.'nın annesi Sevgi K. ve meslek odalarının açıklamaları, genç kızın; 11 Şubat 2015 tarihinde Mersin'in Tarsus ilçesinde Özgecan Aslan'ın yaşadığı acı akıbetten şans eseri kurtulduğunu gözler önüne seriyor.

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Bindiği minibüsün şoförü dehşeti yaşatmıştı! Korkunç detaylar | Atkısı ve şalıyla minibüsün demirlerine bağlamaya çalıştı

Anne Sevgi K., "Minibüsün sahibine, 'Minibüsünüzü teslim ettiğiniz kişiyi tanıyor musunuz?' diye sorunca 'Tanımıyorum' dedi. Binlerce insanı taşıyan minibüsler kimlere emanet ediliyor.

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Bindiği minibüsün şoförü dehşeti yaşatmıştı! Korkunç detaylar | Atkısı ve şalıyla minibüsün demirlerine bağlamaya çalıştı

Bu tür kişiler artık toplumun içinde gezdirilmesin" dedi. Acılı anne, "Bakmaya kıyamadığım kızımı, bir şerefsiz ellerini bağlayıp, döverek, kirli emellerine alet etmeye çalışıyor. Ama kızım direndi. Öldürülseydi, hesabını kim verecekti. Hiçbir insanın evladı bunu hak etmiyor.

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Bindiği minibüsün şoförü dehşeti yaşatmıştı! Korkunç detaylar | Atkısı ve şalıyla minibüsün demirlerine bağlamaya çalıştı

Kızım, o minibüste emanet. İnsan olan da kendisine teslim edilen emanete saldırmaz, korur" dedi. SABAH'ın Sakarya'da yerel kaynaklardan edindiği bilgilere göre minibüs şoförlüğü başvurularında ehliyet haricinde ekstra belge istenmiyor.