Bindiği minibüsün şoförü dehşeti yaşatmıştı! Korkunç detaylar | Atkısı ve şalıyla minibüsün demirlerine bağlamaya çalıştı

Bu tür kişiler artık toplumun içinde gezdirilmesin" dedi. Acılı anne, "Bakmaya kıyamadığım kızımı, bir şerefsiz ellerini bağlayıp, döverek, kirli emellerine alet etmeye çalışıyor. Ama kızım direndi. Öldürülseydi, hesabını kim verecekti. Hiçbir insanın evladı bunu hak etmiyor.