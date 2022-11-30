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Erzincan'da deprem! AFAD son dakika duyurdu! 2022 son depremler...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.11.2022 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022
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Erzincan’da deprem! AFAD son dakika duyurdu! 2022 son depremler...

AFAD’dan yapılan son dakika açıklamasına göre Erzincan’ın Refahiye ilçesinde saat 19:30’da 3,8 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Erzincan'daki deprem çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Erzincan'ın Refahiye ilçesinde saat 19:30'da 3,8 şiddetinde bir deprem kayıtlara geçtiğini açıkladı.

Deprem yerin 8.94 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Erzincan'daki deprem çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

İŞTE DEPREMİN DETAYLARI

Büyüklük:3.8 (Mw) Yer:Refahiye (Erzincan) Tarih: 2022-11-30 Saat:19:30:26 TSİ Enlem: 39.862 N Boylam: 38.68 E Derinlik: 8.94 km

2022 AFAD SON DPREMLER

30-11-2022 19:30:26 39.862 38.68 8.94 MW 3.8 Refahiye (Erzincan)
30-11-2022 18:45:52 40.805 31.085 13.32 ML 2.4 Merkez (Düzce)
30-11-2022 18:18:46 37.442 42.442 7 ML 1.3 Merkez (Şırnak)
30-11-2022 17:57:45 40.796 31.03 7 ML 1.1 Merkez (Düzce)

30-11-2022 17:17:50 39.637 30.058 7 ML 1.1 Merkez (Kütahya)
30-11-2022 17:00:37 40.687 42.719 7.25 ML 1.9 Göle (Ardahan)
30-11-2022 16:19:35 36.322 28.557 19.94 ML 2.4 Akdeniz - [45.49 km] Ortaca (Muğla)
30-11-2022 16:08:58 39.541 38.676 7.09 ML 1.6 Kemah (Erzincan) 537328

30-11-2022 16:06:38 36.934 27.21 7 ML 1.1 Ege Denizi - [08.11 km] Bodrum (Muğla)
30-11-2022 15:57:31 40.386 34.336 7 ML 1.4 Sungurlu (Çorum)

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