SON DAKİKA: Yunanistan'a bağlı Eğriboz Adası'nda 4,7'lik deprem! "Evlerde çatlaklar var"
YAŞAM ahaber.com.tr
Ege Denizi'nde Yunanistan'a ait Eğriboz Adası yakınlarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Yunan basını tarafından duyuruldu. Açıklamaya göre adadaki bazı evlerde çatlaklar oluştu ve tedbir amacıyla okullar kapatıldı. (SON DAKİKA DÜNYA HABERLERİ)
SON DAKİKA... Atina Jeodinamik Enstitüsü, Eğriboz Adası yakınlarındaki 4,7'li deprem depremin yerin 13,2 kilometre derinliğinde meydana geldiğini belirtti.
"EVLERDE ÇATLAK VAR"
Yunan basını, adadaki bazı binaların duvarlarında hafif çatlaklar oluştuğunu aktardı.
OKULLAR KAPATILDI
Artçı sarsıntıların yaşandığı adanın bazı ilçelerinde tedbir amacıyla okullar kapatıldı.
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