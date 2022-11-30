Şans Topu çekilişi 30 Kasım sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekilişi için bilet sorgulama ekranı...
Şans Topu çekilişi 30 Kasım sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Haftanın belirli günlerinde düzenlenen Şans Topu çekilişinde bu haftaki şanslı rakamlar çekiliş öncesi merak konusu oldu. Peki, Şans Topu çekilişi 30 Kasım sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekilişi için bilet sorgulama ekranı...
Şans Topu çekilişi 30 Kasım sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekilişi için bilet sorgulama ekranı açıldı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bugün düzenlenecek olan 30 Kasım tarihli Şans Topu çekiliş sonuçlarına göre kazandıran şanlı rakamlar kurumun resmi internet sayfası üzerinden paylaşılacak. Peki, Şans Topu çekilişi 30 Kasım sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekilişi için bilet sorgulama ekranı...
30 KASIM ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Şans Topu çekilişi çarşamba akşamı saat 20:00'de gerçekleşecek. Çekiliş ise millipiyangoonline.com ve millipiyango TV Youtube kanalından canlı olarak aktarılacak.
Kazandıran numaralar; oldu.
ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.
Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;
Sen Seç modunda, 34 adet Şans Topu numarası içerisinden ister şanslı 6 numara seçilebilir istenirse de Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirilerek kolon hızlıca oluşturulabilir.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 24 adet Şans Topu numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şans daha da arttırılabilir.
Haftada 2 gün kazanma şansı bulunuyor. Şans Topu haftada 2 gün: Çarşamba ve Pazar günleri çekilir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edildiğinde ikramiye kazanılır.
5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:
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- Şans Topu çekilişi 30 Kasım sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekilişi için bilet sorgulama ekranı...
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