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Marmara'da büyük deprem beklentisi! Büyüklüğü için rakam verdi! Deprem Uzmanı Şükrü Ersoy'dan milyonlarca vatandaşa uyarı

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Giriş Tarihi: 23.11.2022 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022
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Marmara’da büyük deprem beklentisi! Büyüklüğü için rakam verdi! Deprem Uzmanı Şükrü Ersoy’dan milyonlarca vatandaşa uyarı

Dün sabah saatlerine doğru Düzce'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem çok sayıda ilde hissedilirken vatandaşlar arasında büyük paniğe neden oldu. Yaşanan deprem sonrası A Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Prof.Dr. Şükrü Ersoy Marmara'da beklenen büyük depremin kaç büyüklüğünde olabileceğini açıkladı. Peki Marmara depremi kaç büyüklüğünde olur? İşte detaylar...

Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde yaralanan 80 kişiden 23'ünün tedavisi sürüyor. Deprem sırasında evden çıkarken düşen kişi yaşamını yitirdi.

138 ARTÇI SARSINTI MEYDANA GELDİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin ardından bölgede en büyüğü 4,3 olmak üzere toplam 138 artçı sarsıntı meydana geldiğini bildirdi.

DÜZCE'DE DEPREM SIRASINDA EVDEN ÇIKARKEN DÜŞEN KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Çilimli ilçesi Pırpır köyünde yaşayan Hikmet Çelebi (47), deprem esnasında evden çıkmaya çalıştı. Dairenin çıkışında dengesini kaybeden Çelebi, düşme sonucu kafasını merdivene çarptı.

Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Çelebi, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

UZMAN İSİMLER A HABER'DE

Yaşanan depremin ardından Deprem Uzmanı Prof.Dr. Şükrü Ersoy A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında Düzce depremine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İSTANBUL'UN KARAKTERİNDE İKİ TANE 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM VAR

İstanbul'un karakterinde bir yıl içinde iki tane 7'den büyük deprem oluşturabilir. Tarih boyunca da var bu. Kuzey Anadolu fayında da var bu.

MARMARA DEPREMİNİN BEKLENEN ŞİDDETİNİ AÇIKLADI

Türkiye topraklarında en büyük deprem en fazla 8.0 olur. Erzincan'da 1939'da 8.0'a yakındı. Bizim Marmara için en büyük deprem beklentimiz 7.5 büyüklüğünde olması.

7.0 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMİN ENERJİSİNİ ALMAK İÇİN...

Ayasofya mesela deprem kataloğu gibi. Tarih boyunca çok sayıda deprem gördü ve yaşadı. İstanbul'daki 7.0 büyüklüğünde bir depremin enerjisini alması için 32 tane 6.0 büyüklüğünde deprem meydana gelmesi gerekir. Bu enerjiyi alması için 900 tane 5.0 büyüklüğünde, 27 bin tane 4.0 büyüklüğünde deprem gerekir.

MANİSA VE AKHİSAR ARASI...

Düzce depremi çok daha geniş alanda hissedildi. Bazı yerlerde yavaş depremler de olabilir. Manisa ile Akhisar arasında 6 aya varan küçük sarsıntılar oldu. Ama büyüğü bir türlü gelmedi. Çünkü yerdeki enerjiyi almış olabilir.

Büyük Marmara Depremi için rakam verdi! Şükrü Ersoy’dan milyonlara uyarı BÜYÜK MARMARA DEPREMİ İÇİN RAKAM VERDİ! ŞÜKRÜ ERSOY'DAN MİLYONLARA UYARI
Bir sonraki deprem için iki ili işaret etti!

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