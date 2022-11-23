Marmara'da büyük deprem beklentisi! Büyüklüğü için rakam verdi! Deprem Uzmanı Şükrü Ersoy'dan milyonlarca vatandaşa uyarı
Dün sabah saatlerine doğru Düzce'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem çok sayıda ilde hissedilirken vatandaşlar arasında büyük paniğe neden oldu. Yaşanan deprem sonrası A Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Prof.Dr. Şükrü Ersoy Marmara'da beklenen büyük depremin kaç büyüklüğünde olabileceğini açıkladı. Peki Marmara depremi kaç büyüklüğünde olur? İşte detaylar...
138 ARTÇI SARSINTI MEYDANA GELDİ
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin ardından bölgede en büyüğü 4,3 olmak üzere toplam 138 artçı sarsıntı meydana geldiğini bildirdi.
DÜZCE'DE DEPREM SIRASINDA EVDEN ÇIKARKEN DÜŞEN KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Çilimli ilçesi Pırpır köyünde yaşayan Hikmet Çelebi (47), deprem esnasında evden çıkmaya çalıştı. Dairenin çıkışında dengesini kaybeden Çelebi, düşme sonucu kafasını merdivene çarptı.
Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Çelebi, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
UZMAN İSİMLER A HABER'DE
Yaşanan depremin ardından Deprem Uzmanı Prof.Dr. Şükrü Ersoy A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında Düzce depremine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İSTANBUL'UN KARAKTERİNDE İKİ TANE 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM VAR
İstanbul'un karakterinde bir yıl içinde iki tane 7'den büyük deprem oluşturabilir. Tarih boyunca da var bu. Kuzey Anadolu fayında da var bu.
7.0 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMİN ENERJİSİNİ ALMAK İÇİN...
Ayasofya mesela deprem kataloğu gibi. Tarih boyunca çok sayıda deprem gördü ve yaşadı. İstanbul'daki 7.0 büyüklüğünde bir depremin enerjisini alması için 32 tane 6.0 büyüklüğünde deprem meydana gelmesi gerekir. Bu enerjiyi alması için 900 tane 5.0 büyüklüğünde, 27 bin tane 4.0 büyüklüğünde deprem gerekir.
MANİSA VE AKHİSAR ARASI...
Düzce depremi çok daha geniş alanda hissedildi. Bazı yerlerde yavaş depremler de olabilir. Manisa ile Akhisar arasında 6 aya varan küçük sarsıntılar oldu. Ama büyüğü bir türlü gelmedi. Çünkü yerdeki enerjiyi almış olabilir.
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