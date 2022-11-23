Marmara’da büyük deprem beklentisi! Büyüklüğü için rakam verdi! Deprem Uzmanı Şükrü Ersoy’dan milyonlarca vatandaşa uyarı

MANİSA VE AKHİSAR ARASI...

Düzce depremi çok daha geniş alanda hissedildi. Bazı yerlerde yavaş depremler de olabilir. Manisa ile Akhisar arasında 6 aya varan küçük sarsıntılar oldu. Ama büyüğü bir türlü gelmedi. Çünkü yerdeki enerjiyi almış olabilir.