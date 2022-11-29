29 Kasım 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Sarıyer'de köpeği boğmaya çalışan saldırgan tutuklandı

Sarıyer'de köpeği boğmaya çalışan saldırgan tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.11.2022
ABONE OL
Sarıyer’de köpeği boğmaya çalışan saldırgan tutuklandı

İstanbul Sarıyer'de köpeği merdiven boşluğuna atıp boğmaya çalışan saldırgan tutuklandı. Saldırıya uğrayan sokak köpeği belediye ekiplerince gözetim altına alındı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA