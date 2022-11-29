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Son dakika: Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 5 kişiden 4'ü FETÖ'cü çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.11.2022
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Son dakika: Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalanan 5 kişiden 4’ü FETÖ’cü çıktı

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 5 kişiden 4'ünün FETÖ terör örgütü mensubu oluğunu açıkladı.

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