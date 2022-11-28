İstanbul’da dehşete düşüren olay! Sokak köpeğini boğmaya çalıştığı anlar kamerada

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yaşanan olay önceki gece saat 02.00 sularında Maden Mahallesi'nde meydana geldi.

Yakaladığı sokak köpeğinin üstüne oturarak boğazını sıkmayan çalışan bir kişiyi mahalle sakinleri farketti. Köpeğin seslerini duyan mahalleli pencere ve balkonlara çıkarak saldırgana tepki gösterdi. Mahalle sakinlerinden biri o anları görüntülerken bir yandan polise haber verdiğini söyledi. Korkan saldırgan köpeği bırakarak uzaklaştı.