Bolu’da hareketli anlar! Yengesini bıçaklayıp 3’üncü kattan atladı

Olay, saat 15.00 sıralarında Çıkınlar Mahallesi 504'üncü sokaktaki bir apartmanda meydana geldi. Kerem Seçkin, iddiaya göre evine gittiği dayısının eşi Gizem Özçelik ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesiyle Kerem Seçkin, mutfaktan aldığı bıçakla Gizem Özçelik'i bıçaklayarak ağır yaraladı. Kerem Seçkin, daha sonra 3'üncü kattaki dairenin balkonundan atladı.