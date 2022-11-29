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Bu kadarı da pes dedirtti! Sahte doktor Ayşe Özkiraz inandırmak için kendisine çiçek yollamış! İşte o fotoğraf...

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Giriş Tarihi: 29.11.2022 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022
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Bu kadarı da pes dedirtti! Sahte doktor Ayşe Özkiraz inandırmak için kendisine çiçek yollamış! İşte o fotoğraf...

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesindeki devlet hastanesinde sahte doktor skandalında yeni gelişmeler ortaya çıktı. Sahte doktor Ayşe Özkiraz’ın inandırıcılığını kanıtlamak için 21. yaş gününde kendisine çiçek göndererek kutladığı öğrenildi. Konuya ilişkin sahte doktora çiçeği teslim eden çiçekçi konuştu. İşte detaylar...

Tekirdağ'ın Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan, sahte diploma ile görev yaptığı anlaşılınca tutuklanan Ayşe Özkiraz'ın (20), hastaneye doğum gününde, "Çapa'nın gururu seni seviyoruz. İyi ki doğdun Dr. Ayşem" yazılı çelenk yollattığı ortaya çıktı. Olayla ilgili Sağlık Bakanlığı'nın görevlendirdiği 2 müfettişin çalışması sürüyor.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan ve diğer doktorların şüphelenip, şikayette bulunmasıyla gözaltına alındıktan sonra sahte diploma ile hastanede görev yaptığı anlaşılan Ayşe Özkiraz'ın tutuklanmasının ardından olaya ilişkin soruşturma devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın gönderdiği 2 müfettiş, Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne çalışmalarını sürdürüyor. Müfettişlerin, hastanede yöneticiler, doktor ve diğer görevlilerin ifadelerini başvurduğu öğrenildi.

TELEFONU VE BİLGİSAYARI İNCELEMEYE ALINDI

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı da olayı ilişkin sürdürdüğü soruşmada Özkiraz'ın el konulan cep telefonu ve bilgisayarı incelemeye aldırdı. Telefonun incelemesinin sürdüğü belirtildi.

'ÇAPA'NIN GURURU' DİYE ÇİÇEK YAPTIRMIŞ

Ayşe Özkiraz'ın geçen ekim ayındaki doğum gününde Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne, "Çapa'nın gururu seni seviyoruz. İyi ki doğdun Dr. Ayşem" yazılı çelenk yollattığı ortaya çıktı. Özkiraz'ın yollattığı çelengin üzerine de "Sağlık dolu yıllara canım dostumuz seni çok seviyoruz. Doğum günün kutlu olsun doktorlar tayps" notu yazdığı belirlendi.

KENDİ KENDİNE SİPARİŞ VERDİ

Çiçekci Onur Demirbağ, 20 Ekim günü Ayşe Özkiraz'ın kendilerini telefonla arayarak hastaneye çiçek siparişi verdiğini söyledi. Demirbağ, "20 Ekim'de, online web sitemizden bir sipariş oluşturuldu, doktor Ayşe adına. Üzerine de 'Çapa'nın gururu seni seviyoruz. İyi ki doğdun Dr. Ayşem' diye bir not düşüldü. Biz siparişi hazırladıktan sonra Çerkezköy Devlet Hastanesi Çocuk Polikliniğe teslimatını sağladık. Teslimatını sağladıktan sonra bu şekilde çıkan haberleri de duyunca sahte doktor olduğunu duyunca şoke olduk. Böyle bir şey beklemiyorduk, ilk kez böyle bir şey yaşadık. Çiçek için 350 TL kredi kartından ödeme yapıldı. Sipariş doktor Ayşe hanımın kendi telefonundan oluşturuldu" diye konuştu.

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