Bu kadarı da pes dedirtti! Sahte doktor Ayşe Özkiraz inandırmak için kendisine çiçek yollamış! İşte o fotoğraf...

KENDİ KENDİNE SİPARİŞ VERDİ



Çiçekci Onur Demirbağ, 20 Ekim günü Ayşe Özkiraz'ın kendilerini telefonla arayarak hastaneye çiçek siparişi verdiğini söyledi. Demirbağ, "20 Ekim'de, online web sitemizden bir sipariş oluşturuldu, doktor Ayşe adına. Üzerine de 'Çapa'nın gururu seni seviyoruz. İyi ki doğdun Dr. Ayşem' diye bir not düşüldü. Biz siparişi hazırladıktan sonra Çerkezköy Devlet Hastanesi Çocuk Polikliniğe teslimatını sağladık. Teslimatını sağladıktan sonra bu şekilde çıkan haberleri de duyunca sahte doktor olduğunu duyunca şoke olduk. Böyle bir şey beklemiyorduk, ilk kez böyle bir şey yaşadık. Çiçek için 350 TL kredi kartından ödeme yapıldı. Sipariş doktor Ayşe hanımın kendi telefonundan oluşturuldu" diye konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN