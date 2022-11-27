116 yılık tarihi okul yeniden ayağa kalkıyor! 2. Abdülhamid Han’ın hediyesi eski günlerine kavuşacak

Restorasyon çalışmaları Kırklareli Valiliği İl Özel İdaresi yapılmaktadır. Şunda bodrum katta güçlendirme ve aslına uygun sıva çalışmaları devam ediyor. Zemin ve 1. katlarda derz çalışmalarını sürdürüyoruz. Restorasyonda yaptığımız işlemler tamamen aslına uygun ve ilk yapılan işlemlere göre devam ediyoruz" dedi.

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