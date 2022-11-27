116 yılık tarihi okul yeniden ayağa kalkıyor! 2. Abdülhamid Han’ın hediyesi eski günlerine kavuşacak
Osmanlı Sultanı 2'nci Abdülhamid Han’ın talimatlarıyla yaptırılan ve 1906 senesinde Hamidiye Mektebi Kebiri İptidaiyesi olarak hizmet veren tarihi okul aslına uygun restore ediliyor.
1904 yılında Osmanlı Padişahı 2'nci Abdülhamid'in talimatlarıyla yapımına başlanan ve 1906 yılında Hamidiye Mektebi Kebiri İptidaiyesi olarak hizmete girdi. Çizimlerini Kurmay Binbaşı Neşet Bey'in yaptığı okul, Yunan işgaline uğrayan dönmede sıkıyönetim komutanları tarafından kullanıldı.
Kurtuluş Savaşı'ndan sonra düşman işgalinden kurtarılan tarihi yapı, 2016 yılına kadar Kocahıdır İlkokulu olarak kullanıldı. Korona virüs ile mücadelede büyük rol üstlenen tarihi yapı "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışma alanı olarak hizmet verdi.
Hamidiye Mektebi Kebiri İptidaiyesi olarak 116 sene önce açılan tarihi yapı, Kırklareli Valiliği İl Özel İdaresi tarafından aslına uygun olarak restoreye alındı. Tarihi yapının zemin, iç ve dış cephe bölümlerinde restorasyon çalışmaları sürüyor.
Günümüze kadar çeşitli alanlarda hizmet veren 116 yılık tarihi yapı uzun yıllar toz alan kapıları tek tek aslı bozulmadan temizleniyor. Tarihi yapının temelinde oluşan boşluklar ise ile güçlendiriliyor.
Çalışmaları aslına uygun bir şekilde sürdürdüklerini vurgulayan restorasyonda şantiye şefi Gökhan Güzel, "İkinci Abdülhamid zamanında 1904 yılında başlanan ve 1906 yılında yapımı biten tarihi yapının restorasyon çalışmaları sürüyor.
Restorasyon çalışmaları Kırklareli Valiliği İl Özel İdaresi yapılmaktadır. Şunda bodrum katta güçlendirme ve aslına uygun sıva çalışmaları devam ediyor. Zemin ve 1. katlarda derz çalışmalarını sürdürüyoruz. Restorasyonda yaptığımız işlemler tamamen aslına uygun ve ilk yapılan işlemlere göre devam ediyoruz" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KPSS DHBT puan hesaplama nasıl yapılır? DHBT 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? KPSS puanı kaç yıl geçerli?
- Survivor 2023 kadrosuna Yalı Çapkını sürprizi! Yalı Çapkını'nın yıldızı Survivor'a mı katılacak? O oyuncu diziden ayrılacak mı?
- KPSS DHBT SORU VE CEVAPLARI ne zaman yayınlanacak? 2022 DHBT sınavı kaç soru sorulacak? DHBT ÇIKMIŞ SORULAR!
- DHBT SINAV SONUÇ TARİHİ! DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS DHBT sınavı kaçta, kaç dakika sürecek?
- KPSS DHBT sınavına giderken alınması gerekenler! Sınavda kalem silgi verilecek mi? KPSS DHBT sınavında alınması gereken belgeler neler?
- Sakarya, Bolu, Düzce, Ereğli okullar tatil mi? 28 Kasım Pazartesi ilkokul, ortaokul, lise tatil mi? Ne zaman açılacak? Son Dakika Bakan Özer duyurdu!
- Karkamış Son Dakika: Gaziantep'te okullar tatil mi? Roketli saldırı sonrası Karkamış'ta okullar ne zaman açılacak? 28 Kasım Pazartesi okul var mı?
- DÜZCE SON DAKİKA: 28 Kasım Pazartesi okullar tatil mi? Bakan açıkladı! Pazartesi okul var mı?
- KPSS DHBT SAAT BİLGİSİ | KPSS DHBT sınavı saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek? KPSS DHBT kaç dakika, kaç soru sorulacak?
- KADES uygulaması ne işe yarar? KADES ne demek? KADES nasıl yüklenir? Nasıl kullanılır? ÜCRETSİZ KADES İNDİR!
- Tarih belli oldu! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji 25 ili uyardı! Sarı kodlu uyarı nedir?
- Sözleşmeliye kadroda DEVRİM olacak tarih! Kadroda dikkat çeken 3+1 detayı... 2023 Sözleşmeliye kadro son durum nedir? 4B'lilerin tamamını kapsıyor!