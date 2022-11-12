14 Kasım 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Eskişehir merkezli 11 şehirde dolandırıcılık operasyonu! 20 kişi tutuklandı

Eskişehir merkezli 11 şehirde dolandırıcılık operasyonu! 20 kişi tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.11.2022 Güncelleme Tarihi: 12.11.2022
ABONE OL
Eskişehir merkezli 11 şehirde dolandırıcılık operasyonu! 20 kişi tutuklandı

Eskişehir odaklı 11 şehirde düzenlenen dolandırıcılık operasyonu kapsamında dijital bankacılık sistemleri üzerinden yüzlerce şahsı dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 30 zanlıdan 20’si tutuklandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA