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Müge Anlı’da şoke eden dolandırıcılık! Metrobüste tanıştı gözünde yaş kalmadı
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme gelen dolandırıcılık herkesi şaşkına çevirdi. 72 yaşındaki Nesibe Çelik metrobüste tanıştığı Salih Baysal'la tanıştı. Evlilik vaadiyle dolandırılan Çelik'in başına gelenler pes dedirtti. İşte duyanları şaşkına çeviren olayın ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 15.11.2022 15:37Güncelleme Tarihi: 15.11.2022 15:39