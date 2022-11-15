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Müge Anlı’da şoke eden dolandırıcılık! Metrobüste tanıştı gözünde yaş kalmadı

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme gelen dolandırıcılık herkesi şaşkına çevirdi. 72 yaşındaki Nesibe Çelik metrobüste tanıştığı Salih Baysal'la tanıştı. Evlilik vaadiyle dolandırılan Çelik'in başına gelenler pes dedirtti. İşte duyanları şaşkına çeviren olayın ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 15.11.2022 15:37 Güncelleme Tarihi: 15.11.2022 15:39
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Müge Anlı’da şoke eden dolandırıcılık! Metrobüste tanıştı gözünde yaş kalmadı

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme gelen dolandırıcılık hikayesi milyonları ekran başına topladı.

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Müge Anlı’da şoke eden dolandırıcılık! Metrobüste tanıştı gözünde yaş kalmadı

İddialara göre; 72 yaşındaki Nesibe Çelik, bindiği metrobüs kuyruğunda 51 yaşındaki Salih Baysal ile tanıştı. İyi anlaşan ikili kısa sürede evlilik kararı aldı.

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Müge Anlı’da şoke eden dolandırıcılık! Metrobüste tanıştı gözünde yaş kalmadı

METROBÜSTE TANIŞTI GÖZÜNDE YAŞ KALMADI

Ancak Nesibe Hanım aradığı mutluluğu bulamadı. Evlilik hazırlığı yaptığı Baysal tarafından 900 bin lira dolandırıldı.

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Müge Anlı’da şoke eden dolandırıcılık! Metrobüste tanıştı gözünde yaş kalmadı

Nesibe Hanım, başına gelenleri şöyle anlattı:

"Metrobüste yanıma oturdu. Veterinerim dedi. Bir sohbet bir sohbet anlatamam. Benimle türbeye geldi. Sonra oğlum arıyor dedi ve gitti. Bir hafta görüşmedik.

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Müge Anlı’da şoke eden dolandırıcılık! Metrobüste tanıştı gözünde yaş kalmadı

Evimi satacağımı söyledim. Bana müşteri getirdi. Evin değerinin iki mislini teklif etti. Çocuklarına satışı haber verme dedi.