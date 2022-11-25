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Muğla'da feci kaza: 22 yaralı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 25.11.2022 Güncelleme Tarihi: 26.11.2022
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Muğla’da feci kaza: 22 yaralı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, yolcu midibüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada 22 kişi yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza, Menteşe'nin Yerkesik Mahallesi'nde meydana geldi.

Akbük istikametinden Yerkesik'e seyir halindeki Necmettin Çetin idaresindeki kamyonet, Kerimoğlu Türküsü Evi mevkinde karşı yönden gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi denetiminde çalışan Bilal Urhan yönetimindeki yolcu midibüsü ile kafa kafaya çarpıştı.

ARACIN İÇİNDE SIKIŞTILAR

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, kamyonetin içinde sıkışan sürücüsü Necmettin Çetin ve yanındaki yolcu Mehmet Üldür'ü sıkıştıkları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kamyonetten çıkarılan sürücü Çetin ile yolcu Üldür ve midibüsündeki yaralılar, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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