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Malatya'da feci kaza! Ölü ve yaralı var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.11.2022
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Malatya’da feci kaza! Ölü ve yaralı var

Malatya’nın Pütürge ilçesinde hafif ticari aracın dere yatağına yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 19 yaşındaki genç hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı.

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