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Batman'da feci kaza! Cami inşaatında iskele çöktü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.11.2022 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022
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Batman’da feci kaza! Cami inşaatında iskele çöktü

Son dakika haberleri... Batman'da bir camin inşaatındaki iskelenin çökmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 19 işçi yaralandı. Ekiplerin, çöken iskeledeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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