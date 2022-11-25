Zonguldak'ta "yok artık" dedirten olay: Hurdaya dönen araçtan sağ çıktı
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç taklalar atarak karşı şeride geçti. Araçta inşaat malzemeleri arasında sıkışan sürücü, itfaiye tarafından kurtarıldı. İşte feci kazanın merkezinden korkunç görüntüler...
YAĞIŞ İLE GELEN KAZA
Edinilen bilgiye göre, ilçenin Geriş kavşağı Albuzlar mevkiinde henüz sürücüsü bilinmeyen 06 AC 1050 plakalı aracı ile Çaycuma istikametine seyir halindeyken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı.
ARAÇ TAKLA ATTI
Taklalar atan araç refüje çıkarak karşı şeride geçti.
Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Servis ve itfaiyeyi arayarak yardım istedi.
HURDAYA DÖNEN ARAÇTA SIKIŞTI
Olay yerine kısa sürede gelen Çaycuma İtfaiye ekipleri araçta bulunan inşaat malzemeleri arasına sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Yaralı sürücüye ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hurdaya dönen araç nedeniyle aksayan ve bir süre kontrollü sağlanan trafik aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Yol tekrar trafiğe açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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