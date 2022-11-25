Meteoroloji uyardı kar geliyor! 5 günlük hava durum raporu yayınlandı! Soğuk hava dalgası radara yansıdı | O illerde yaşayanlar dikkat
Meteoroloji'den son dakika kar, sağanak ve fırtına uyarısı geldi. 5 günlük hava durum raporunu yayınlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok il ile ilgili uyarılarda bulundu. Yapılan son açıklamada soğuk hava ve kar yağışına dikkat çekildi. Marmara’nın güneydoğusunun yüksekleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
Kasım ayının bitmesine artık sayılı günler kala soğuk hava dalgası Türkiye'de etkili olmaya başladı. Sıcaklıkların birden düşmesiyle birlikte soğuk günler geçiren yurdun bir kısmında kar yağışı da etkili oluyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük yeni hava tahmin raporunu yayınladı. Yurda giriş yapan soğuk hava dalgası bazı illerde kar yağışının yağmasında etkili oluyor. Meteoroloji tarafından yapılan son uyarıda Marmara bölgesinde de kar yağışı olacağı şeklinde.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu(Şanlıurfa hariç) ile Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Giresun çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli, Düzce, Zonguldak, Bartın, Elazığ, Malatya'nın güneyi, Adıyaman, Diyarbakır'ın kuzey ve güneyi, Batman, Mardin, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikketli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KAR, SAĞANAK VE FIRTINA RADARA YANSIDI
Yurda giriş yapan soğuk hava dalgası radar görüntülerine de yansıdı. Marmara başta olmak üzere birçok bölgeye sağanak, kar ve fırtına uyarısında bulunuldu.
28 KASIM PAZARTESİ
29 KASIM SALI
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Çok bulutlu, Güney ve doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
BURSA °C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL °C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 11°C
Çok bulutlu
KOCAELİ °C, 12°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR °C, 15°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz'de kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların doğusunun yükseklerinde yer yer karlakarışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
ADANA °C, 18°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
HATAY °C, 16°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA °C, 11°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların doğusunun yükseklerinde yer yer karlakarışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
KONYA °C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
YOZGAT °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı tahmin ediliyor. Yağışların, batısında kuvvetli, Düzce, Zonguldak, Bartın çevrelerinde kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Yağışların iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer karlakarışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
BOLU °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
KASTAMONU °C, 8°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı
SİNOP °C, 16°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 14°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
ARTVİN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 17°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güneyinde kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların kuzeyinin yükseklerinde yer yer karlakarışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
ELAZIĞ °C, 11°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 8°C
Çok bulutlu, yağmurlu
KARS °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 9°C
Çok bulutlu, yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde(Şanlıurfa hariç) kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 13°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP °C, 12°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın kuvvetli olması bekleniyor.
SİİRT °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- e-Devlet KYK burs başvuru sorgulama ekranı | KYK BURS SONUÇLARI açıklandı mı, ne zaman? KYK burs ücreti kaç TL?
- 2023 IMEI kayıt ücreti ne kadar oldu? Yurt dışından telefon getirme ücreti ne kadar, kaç TL? IMEI KAYIT HARCI...
- 2023 TRAFİK CEZALARI LİSTESİ | 2023 trafik cezaları ne kadar oldu? Emniyet kemerini takmama, kırmızı ışıkta geçme, drift atma cezası ne kadar?
- Düzce'de yarın okullar tatil mi? 25 Kasım'da okullar var mı, yok mu? Valilikten açıklama geldi mi?
- e-DEVLET'TEN BAŞVURUNA 2.500 TL ÖDENİYOR | Doğalgaz faturanızla PTT'ye gitmeniz yeterli! KRONİK HASTALARA YÜZDE 5 FAZLA ÖDEME...
- SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO! Bakan Bilgin tarih verdi! 4B sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak? Taşeron işçiye kadro gelecek mi? Sözleşmelilere kadroda son durum!
- BENZİN FİYATLARI DEĞİŞİYOR! Benzine indirim geldi mi, ne zaman gelecek? İstanbul, Ankara, İzmir...2022 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
- ALES 2023 SINAV TAKVİMİ! 2023 ALES sınavı ne zaman? ALES/1, ALES/2, ALES/3 sınav tarihi belli oldu mu? ÖSYM ALES başvuru tarihleri...
- Hollanda Ekvador maçı ne zaman, saat kaçta? Maç hangi kanalda şifresiz mi? 2022 DÜNYA KUPASI
- OPEL Corsa, HONDA Civic güncel fiyat listesi! Matrah düzenlemesi ile sıfır otomobiller ne kadar, kaç TL oldu?
- Engelli araç limiti 2023'te ne kadar olacak? ÖTV MATRAH ARTIRIMI engelli araç limitini etkiler mi?
- TRT 1 frekans ayarlama nasıl yapılır? Dünya Kupası maçları TRT 1, TRT Spor ve TRT 4K frekans bilgileri