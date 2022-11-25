Meteoroloji uyardı kar geliyor! 5 günlük hava durum raporu yayınlandı! Soğuk hava dalgası radara yansıdı | O illerde yaşayanlar dikkat

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Çok bulutlu, Güney ve doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 11°C

Çok bulutlu

KOCAELİ °C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.