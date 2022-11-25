Dev miras hayali kurarken hayatının şokunu yaşadı! Vasiyetin iptali için dava açtı

HERKES HAKKINI ALSIN

Recep Nişancı, "Hakkımı aradığım sırada 1 milyon 600 bin liralık borçla karşılaştım. Banka haciz kararı alsa evim, işim her şey elimden gidecek. Bu borcun yapılmasında hiçbir katkım olmadığı gibi hakkım olan mirası da alamadım.