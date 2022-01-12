Avukat Dilara Yıldız cinayetinde dehşete düşüren detaylar! Oktay Dönmez’in sözleri kan dondurdu

"TÜM MALINI ALMAK İÇİN İMZA ATTIRMAYA ÇALIŞTI"

Dilara Yıldız'ın kardeşi Merve Yıldız ise yaşananları şöyle anlattı: "Günler öncesinden, ultra güvenlikli olarak kiralanan sitenin içine giriyor, kapısını kırıyor. Dairesinde kalıyor, tehdit ediyor ve bu kişinin uzaklaştırma kararı var. Ablamın memleketten dönmesini bekliyor günlerce. Ablam memleketten dönüyor, kapıda yakalıyor. Sonra bir şekilde ablam onu kandırıp buraya getiriyor çünkü o burayı bilmiyor. Ablam Tuzla'yı biliyor. Kendisi uzman çavuş. Polis karakolunun burada olduğunu biliyor ablam. Kurtulmak için geliyor çünkü silahı kafasına dayayıp tüm malını almak için imza attırmaya çalışıyor evde. "