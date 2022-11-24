Hıncal Uluç’un ağabeyi bilinmeyen yönlerini anlattı! “Daima doğrunun iyinin, saygının peşinden koştu”

"BASININ SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ"

83 yaşında hayatını kaybeden Hıncal Uluç'un ağabeyi Öcal Uluç, "Hıncal'ın, önce spor, sonra sanat ve hatta siyaset basınını bile değiştiren devrimci bir adımı vardı. Bir maçta Dolmabahçe Stadı'nın basın tribününe sarı kırmızı kaşkolünü takarak geldi. Herkes kıyameti kopardı. "Nasıl girilir, basın tribününe o kaşkolle" diye. O zamana kadar maalesef ben de dahil spor yazanlar sanki tarafsızmış gibi kabul edilirdi. Hıncal doğrudan, "Ben Galatasaraylıyım, benim yazılarımı bir Galatasaraylının yazıları olarak okusunlar" istedi ve devam etti. Maskeler düştü. Sadece spor değil, sanat, magazin ve siyasi basında da herkes hangi siyasi düşünceyi şiar olarak kabul ettiğini gösterecek şekilde yazmaya başladı. Gizli hiçbir şey kalmadı." ifadelerini kullandı.