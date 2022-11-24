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Bursa'da bağ evi küle döndü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.11.2022
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Bursa’da bağ evi küle döndü

Son dakika haberine göre Bursa Boğazköy Barajı’nda bulunan Mehmet Ali Yılmaz'a ait bağ evi çıkan yangında kül oldu. Ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

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