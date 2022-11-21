Son dakika: Spor basınının duayen ismi Hıncal Uluç 83 yaşında hayatını kaybetti! Hıncal Uluç kimdir?
Spor dünyasının duayen isimlerinden Hıncal Uluç saat 23.00 civarında hayatını kaybetti. 83 yaşında hayata gözlerini yuman Uluç, Sabah gazetesinde köşe yazıları yazarken A Spor'da yayımlanan Hıncal Uluç ile Baş Başa programında yorumculuk yapıyordu. Peki Hıncal Uluç kimdir? İşte detaylar...
Uzun yıllardır medya sektöründe yorumculuk ve köşe yazarlığı yapan duayen gazeteci Hıncal Uluç saat 23.00'da hayatını kaybetti. A Spor ve Sabah Gazetesi'nin duayen ismi Hıncal Uluç 83 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Usta gazeteci 6 aydır sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi görüyordu.
10'A YAKIN AMELİYAT GEÇİRDİ
İki böbreğini de kaybeden Hıncal Uluç, kan zehirlenmesi sebebiyle tedavi altına alınırken bir süre önce kalçasını kırmış ve by-pass ameliyatı olmuştu. Hıncal Uluç şimdiye kadar 10'a yakın ameliyat geçirmişti.
TURKUVAZ MEDYA'NIN BAŞARILI İSİMLERİNDEN BİRİYDİ
Uluslararası Medya Enformasyon Derneği tarafından yapılan açıklamada "Turkuvaz Medya Grubu'nun başarılı yazarı ve spor camiasının duayen ismi Hıncal Uluç vefat etti. Merhuma Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve medya camiamıza başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun." ifadeleri kullanıldı.
HINCAL ULUÇ KİMDİR?
1 Kasım 1939 tarihinde Kilis'te dünyaya gelen Hıncal Uluç; Türk gazeteci, köşe yazarı ve Spor yorumcusudur. Uluç, son olarak Sabah gazetesinde köşe yazıları yazmaktaydı. Ayrıca A Spor'da yayımlanan Hıncal Uluç ile Baş Başa programında spor yorumculuğu da yapmaktaydı. Uluç, baba tarafından Ubıh asıllı, anne tarafından ise Kilislidir. Ayrıca anneannesi Rumeli (Arnavut, Boşnak) göçmenidir.
Uluç'un subay olan babası Fuat Uluç'un, II. Dünya Savaşı sırasında Bulgar sınırında görevli olması sebebiyle, ünlü gazeteci üç yaşına dek anneanne ve teyzesi tarafından büyütülmüştür. Hıncal Uluç'un babası Çaldıran'a tayin olduğunda ise ailesi yeniden bir araya gelmiştir.
1952 yılında Antakya'da ortaokula başlayan isim geri kalan eğitimini de Ankara Kurtuluş Lisesinde bitirmiştir. 1980 yılına dek Ankara'da kalan Uluç, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesine yazılmış, bir sömestr sonunda yeniden Ankara'ya dönüş yapmıştır. Ankara'ya dönmesinin ardından diğer sene Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazanmıştır.
Askerden döndüğü 1967 yılında, eski Yenigün ekibinin çıkardığı Yankı gazetesinde çalışmaya başlayan Uluç, 1980 senesinde ise Gelişim Yayınları'nın sahibi Ercan Arıklı ile bir dergi çıkarmak üzere İstanbul'a gelmiştir ve Zafer Mutlu'nun daveti ile 1990 senesinde Sabah gazetesinde yazılar yazmaya başladı.
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