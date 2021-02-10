Erkek arkadaşının terasından düşerek ölen Ayşe Özgecan Usta'nın babası: Bir sebep vardır

Evvelini kimse bilmiyor. Kız oradan sarkmış, oğlan tutuyor. Peki bu sarkarken nasıl tuttu? Niye bıraktı? Şahitlerin gördüğü bölüm bu. Bu şahitler neyi doğrular. Yani ondan evvelki bölüm yok ortada. Camdan veya balkondan sarkan biri var. Biri de tutuyor. Biri bağırıyor, biri yalvarıyor ama ondan öncesinde şahit yok. Sadece kendisi var oğlanın. Bir sebep vardır? Sebebi ne yarattı?" dedi.