Başkan Erdoğan’da öğretmeni Gürbüz’den övgü dolu sözler! Başımızda olduğu için Allah’a şükrederim

"TERBİYELİ, USLU BİR ÖĞRENCİYDİ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öğrencilik yıllarını anlatan emekli öğretmen Müzekka Gürbüz, "Çok terbiyeli biriydi. Hakikaten de terbiyeli, uslu bir öğrenciydi. Başka çocuklar gibi yaramazlık yapmazdı. Ön sırada oturuyordu, dinliyordu. Sorduğumda cevap veriyordu. Öyle iyi bir çocuktu. Bilirsiniz, talebeler arasında binbir türlü çocuklar var. Yerinde duramayanlar olurdu ama o akıllı, uslu dersi dinliyordu. Bugün başımızda olmasına duacıyız, Allah korusun. Memleketimiz için bir şanstır. Her kula nasip olmaz. Memleketimizi Allah düşmanının şerrinden korusun, dua edelim. Allah yardımcıları olsun" diye konuştu..

"İSLAM ALEMİNDE YOKTUR, DÜNYADA BÖYLE BİRİ YOKTUR"

Müzekka Gürbüz, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevine layık olduğunu belirterek, "Muhakkak iş yapacağı belliydi. Cumhurbaşkanı olacağını nereden bilebilirdim. Cumhurbaşkanı dahi oldu. O göreve layıktır. İyi bir talebiydi. Başımızda böyle biri bulunduğu için Allah'a şükrederim, dua ederim. İslam aleminde yoktur, dünyada böyle biri yoktur" şeklinde konuştu.