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Konya’da cin değil can çıktı! Dehşete düşüren olayda flaş gelişme

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 21.11.2022 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022
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Konya’da cin değil can çıktı! Dehşete düşüren olayda flaş gelişme

Konya'da 'cin çıkarma' seansında kalbi duran ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan 38 yaşındaki Suriyeli Hasen Alluş'un  ölümüne sebep olduğu iddiasıyla gözaltına alınan seansı yapan İbrahim El Hac Ali, Alluş’un bacanağı İbrahim El Hatib ile 15 yaşındaki oğlu Hüseyin Alluş, tutuklandı.

Konya'nın Ereğli ilçesine bağlı Ziya Gökalp Mahallesi'nde oturan Suriye uyruklu Hasen Alluş, geçen hafta perşembe günü yakınları tarafından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kalbinin durduğu belirlenen Hasen Alluş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Alluş'un yapılan otopsisinde, boynunda boğmaya bağlı izler, boynunda ve kaburgalarında da kırıklar tespit edildi. Bunun üzerine polis, ailesinin ifadesine başvurdu. Ailesi, Alluş'u ölmeden önce 'cin çıkarma' için kendi vatandaşları olan İbrahim El Hac Ali'yi eve çağırdıklarını, Ali'nin, içindeki cini çıkarmak için Alluş'un boğazını sıktığını, kalbinin durduğunu anlayınca kalp masajı yaptıklarını, ardından da hastaneye götürdüklerini söyledi.

Polis İbrahim El Hac Ali ile Hasen Alluş'un eşi Hasne A., bacanağı İbrahim El Hatib, eşinin kardeşi Yüsra A. ile çocukları 17 yaşındaki Verde ile 15 yaşındaki Hüseyin Alluş'u gözaltına aldı.

Emniyette ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hasen Alluş'un eşi Hasne A., kardeşi Yüsra A., ile çocukları Verde A., savcılık tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, Alluş'un oğlu Hüseyin Alluş, bacanağı İbrahim El Hatib ve cin çıkarma seansını yapan İbrahim El Hac Ali tutuklandı.

’Cin çıkarma’ ölümle bitti! 'CİN ÇIKARMA' ÖLÜMLE BİTTİ!
’Cin çıkarma’ ölümle bitti! 'CİN ÇIKARMA' ÖLÜMLE BİTTİ!

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