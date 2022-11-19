Konya’da dehşete düşüren olay! ’Cin çıkarma’ seansında boğularak öldürüldü

Konya'nın Ereğli ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi'nde oturan Suriye uyruklu Hasen Alluş, perşembe günü yakınları tarafından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalbinin durduğu belirlenen Hasen Alluş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Alluş'un yapılan otopsisinde, boynunda boğmaya bağlı izler, boynunda ve kaburgalarında da kırıklar tespit edildi.