Konya’da dehşete düşüren olay! 'Cin çıkarma' seansında boğularak öldürüldü
Konya’da kalbi durunca hastaneye kaldırılan 38 yaşındaki Suriyeli Hasen Alluş’un, ailesi tarafından götürüldüğü ‘cin çıkarma’ seansında boğulduğu, göğüs ve boyun kemiklerinde kırıklar oluştuğu ortaya çıktı. Alluş’un ölümüyle ilgili 5 yakını ve cin çıkarma seansını yapan İbrahim El Hac Ali gözaltına alınırken, şüphelilerin sorgularının sürdüğü öğrenildi.
Konya'nın Ereğli ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi'nde oturan Suriye uyruklu Hasen Alluş, perşembe günü yakınları tarafından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalbinin durduğu belirlenen Hasen Alluş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Alluş'un yapılan otopsisinde, boynunda boğmaya bağlı izler, boynunda ve kaburgalarında da kırıklar tespit edildi.
Bunun üzerine polis, ailesinin ifadesine başvurdu. Ailesi, Alluş'u ölmeden önce 'cin çıkarma' için kendi vatandaşları olan İbrahim El Hac Ali'yi eve çağırdıklarını, Ali'nin, içindeki cini çıkarmak için Alluş'un boğazını sıktığını, kalbinin durduğunu anlayınca kalp masajı yaptıklarını, ardından da hastaneye götürdüklerini söyledi.
Polis İbrahim El Hac Ali ile Hasen Alluş'un eşi Hasne A., bacanağı İbrahim El H., eşinin kardeşi Yüsra A. ile çocukları 17 yaşındaki Verde ile 15 yaşındaki Hüseyin A.'yı gözaltına aldı.
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