Meteoroloji İstanbul ve birçok ili saat verip uyardı! Doğu Anadolu’da sıcaklık eksileri gördü | Soğuk hava dalgası yurda giriş yaptı

MARMARA İLE EGE BÖLGELERİNDE KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINAYA DİKKAT!

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; batı bölgelerde etkili olmaya devam eden kuvvetli lodosun, bu gece saatlerinden itibaren yine Marmara ile Kuzey ve Kıyı Ege'de akşam saatlerine kadar, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli ve fırtına yer yer kuvvetli fırtına (55-85 km/sa), şeklinde esmesi beklendiğinden soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.