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Meteoroloji İstanbul ve birçok ili saat verip uyardı! Doğu Anadolu'da sıcaklık eksileri gördü | Soğuk hava dalgası yurda giriş yaptı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.11.2022 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022
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Meteoroloji İstanbul ve birçok ili saat verip uyardı! Doğu Anadolu’da sıcaklık eksileri gördü | Soğuk hava dalgası yurda giriş yaptı

Son dakika haberine göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük yeni hava durum raporunu yayınladı. Meteoroloji tarafından yapılan son uyarıda soğuk hava, fırtına ve sağanak yağışa dikkat çekildi. Bugün akşam saatlerinde İstanbul başta olmak üzere birçok il için sağanak uyarısı yapıldı. Öte yandan Doğu Anadolu'da soğuk hava etkili oluyor.

Kasım ayının bitmesine sayılı günler kala soğuk hava dalgası Türkiye'de etkili olmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde kar yağışının olduğu Doğu Anadolu'da sıcaklıklar sıfır dereceye kadar indi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük yeni hava tahmin raporunu yayınladı. Yeni haftada yurda giriş yapan yağışların hafta boyunca etkili olması bekleniyor.

MARMARA İLE EGE BÖLGELERİNDE KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINAYA DİKKAT!

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; batı bölgelerde etkili olmaya devam eden kuvvetli lodosun, bu gece saatlerinden itibaren yine Marmara ile Kuzey ve Kıyı Ege'de akşam saatlerine kadar, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli ve fırtına yer yer kuvvetli fırtına (55-85 km/sa), şeklinde esmesi beklendiğinden soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

DOĞU ANADOLU'DA SOĞUK HAVA ETKİLİ OLUYOR
Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü Erzurum'da, soğuk hava nedeniyle araçların camları buz tuttu, bazı yollarda buzlanma oluştu.

Kentin kuzey bölgelerinde ise yer yer sis görüldü.

SAĞANAK VE FIRTINA RADARA YANSIDI

Yurda giriş yapan soğuk hava dalgası radar görüntülerine de yansıdı.

UYARILAR PEŞ PEŞE GELDİ

Yapılan son değerlendirmelere göre; Pazartesi sabah erken saatlerden itibaren Ege'nin kuzey kıyılarında başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, zamanla Kıyı Ege'nin tamamında etkili olarak İzmir ve Muğla çevreleri ile Aydın'ın batısında kuvvetli (25-55 kg/m2), Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51- 85 kg/ m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, hortum oluşma riski ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İŞTE 5 GÜNLÜK HAVA RAPORU

21 KASIM PAZARTESİ

22 KASIM SALI

23 KASIM ÇARŞAMBA

24 KASIM PERŞEMBE

25 KASIM CUMA

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, (Sinop hariç) Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Kırşehir, Aksaray, Karaman illeri ve Konya'nın güney çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege, Kırklareli ve Edirne ile İstanbul'un kuzey çevrelerinde kuvvetli, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, batı kesimlerden başlamak üzere zamanla bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde Kırklareli ve Edirne çevrelerinde, gece saatlerinde İstanbul'un kuzey ilçelerinde kuvvetli, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölge genelinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 25°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 21°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde batı çevrelerinden başlamak üzere zamanla il geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Gece saatlerinde kuzey çevrelerinde beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 25°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Çok bulutlu, kıyı kesimlerinde başlamak üzere, zamanla bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İzmir, Aydın ve Muğla ile Manisa'nın batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölge genelinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve şiddetli, yer yer fırtına şeklinde (40-90 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 18°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 23°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 22°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 17°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Antalya çevrelerinin, gece saatlerinde Batı Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 20°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin kuzeybatısı ile Kırşehir, Aksaray, Karaman çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kuzeybatısında ve doğusunda güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 18°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 20°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

KONYA °C, 18°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde güney çevreleri sağanak yağışlı

YOZGAT °C, 16°C

Çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, Sinop hariç bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin iç kesimlerinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 16°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 21°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 17°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP °C, 26°C

Çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 19°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 24°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 15°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 13°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 14°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 15°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 17°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 18°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 20°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 19°C

Az bulutlu

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