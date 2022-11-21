Adana’da akrabalarını görmeye gitti, maskeli şahıslarca öldürüldü

Edinilen bilgiye göre olay, Adana'nın Kozan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi, Naz Eden Sokak üzerindeki müstakil evde yaşandı. İddiaya göre, Adana'dan Kozan ilçesindeki akrabaları E.N.'nin evine ziyarete gelen ve burada yatılı kalan E.N.'nin 58 yaşındaki amcası Medeni Nazlı'nın, yeğeni ile beraber kaldığı eve iddiaya göre sabah sularında plakası tespit edilemeyen bir araçla yüzleri maskeli şahıslar geldi.