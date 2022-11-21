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Adana’da akrabalarını görmeye gitti, maskeli şahıslarca öldürüldü

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 21.11.2022
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Adana’da akrabalarını görmeye gitti, maskeli şahıslarca öldürüldü

Adana Kozan’da akrabalarına ziyarete gelen ve yatılı kalan bir şahıs, sabah sularında kaldığı eve gelen yüzleri maskeli şahıslar tarafından tabancayla öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, Adana'nın Kozan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi, Naz Eden Sokak üzerindeki müstakil evde yaşandı. İddiaya göre, Adana'dan Kozan ilçesindeki akrabaları E.N.'nin evine ziyarete gelen ve burada yatılı kalan E.N.'nin 58 yaşındaki amcası Medeni Nazlı'nın, yeğeni ile beraber kaldığı eve iddiaya göre sabah sularında plakası tespit edilemeyen bir araçla yüzleri maskeli şahıslar geldi.

Silahlı saldırıya uğrayan Medeni Nazlı hayatını kaybederken, saldırganlar ise olay yerinden uzaklaştı.

ŞANS ESERİ KURTULDU

Cinayete tanıklık eden yeğen E.N.'nin ise şans eseri olaydan sağ kurtulduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme ve savcılık incelemesinin ardından Medeni Nazlı'nın cansız bedeni adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Şüphelilerin kimlikliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

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