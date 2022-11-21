2023 Üç aylar ne zaman başlıyor? Receb ayı ve üç aylar başlangıcı hangi tarihte? 2023 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

2023 üç aylar ne zaman başlıyor? Mübarek ayları bekleyen Müslümanların odaklandığı konulardan biri olan üç ayların hangi tarihte başlayacağı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2023 dini günler takvimi ile netlik kazandı.Üç ayların ilki olan Receb ayı 2023 yılında Ocak ayına denk gelecek. Peki, üç aylar ne zaman başlıyor, Receb ayı hangi tarihte? İşte, Diyanet dini günler takvimi...

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Receb ayına girildiğinde, "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." şeklinde Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) dua ettiği mübarek üç aylar Diyanet takvimine göre, ocak ayında başlayacak. İslam aleminde recep, şaban ve ramazanı kapsayan, manevi diriliş ve arınma mevsimi üç aylarda oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetler Müslümanlar tarafından idrak edilecek.