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2023 Üç aylar ne zaman başlıyor? Receb ayı ve üç aylar başlangıcı hangi tarihte? 2023 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.11.2022
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2023 Üç aylar ne zaman başlıyor? Receb ayı ve üç aylar başlangıcı hangi tarihte? 2023 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

İslam dininde büyük önem arz eden üç aylar için heyecanlı bekleyiş sürüyor.Receb ayıyla birlikte başlayacak olan üç aylar, bu yıl yine dualar ve ibadetlerle geçecek. 2023 dini takvimiyle birlikte üç ayların başlayacağı tarih ise belli oldu. Peki, üç aylar ne zaman başlıyor? İşte, 2023 Diyanet dini günler takvimi...

2023 üç aylar ne zaman başlıyor? Mübarek ayları bekleyen Müslümanların odaklandığı konulardan biri olan üç ayların hangi tarihte başlayacağı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2023 dini günler takvimi ile netlik kazandı.Üç ayların ilki olan Receb ayı 2023 yılında Ocak ayına denk gelecek. Peki, üç aylar ne zaman başlıyor, Receb ayı hangi tarihte? İşte, Diyanet dini günler takvimi...

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Receb ayına girildiğinde, "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." şeklinde Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) dua ettiği mübarek üç aylar Diyanet takvimine göre, ocak ayında başlayacak. İslam aleminde recep, şaban ve ramazanı kapsayan, manevi diriliş ve arınma mevsimi üç aylarda oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetler Müslümanlar tarafından idrak edilecek.

Diyanet 2023 dini günler listesi içerisinde yer alan bilgilere göre üç aylar 23 Ocak 2023 Pazartesi günü başlayacak. 23 Mart 2023'te ise ramazan ayının ilk günü idrak edilecek ve oruçlar tutulmaya başlanacak.

2023 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

23 Ocak 2023 Pazartesi: Üç Ayların Başlangıcı

26 Ocak 2023 Perşembe: Regaib Kandili

17 Şubat 2023 Cuma: Mirac Kandili

06 Mart 2023 Pazartesi: Berat Kandili

23 Mart 2023 Perşembe: Ramazan Başlangıcı

17 Nisan 2023 Pazartesi: Kadir Gecesi

20 Nisan 2023 Perşembe: Ramazan Bayramı Arefesi

21 Nisan 2023 Cuma: Ramazan Bayramı (1. Gün)

22 Nisan 2023 Cumartesi: Ramazan Bayramı (2. Gün)

23 Nisan 2023 Pazar: Ramazan Bayramı (3. Gün)

27 Haziran 2023 Salı: Kurban Bayramı Arefesi

28 Haziran 2023 Çarşamba: Kurban Bayramı (1. Gün)

29 Haziran 2023 Perşembe: Kurban Bayramı (2. Gün)

30 Haziran 2023 Cuma: Kurban Bayramı (3. Gün)

01 Temmuz 2023 Cumartesi: Kurban Bayramı (4. Gün)

19 Temmuz 2023 Çarşamba: Hicri Yılbaşı

28 Temmuz 2023 Cuma: Aşure Günü

26 Eylül 2023 Salı: Mevlid Kandili

ÜÇ AYLAR NEDİR?

Üç aylarda Müslümanlara, yaptığı ibadetlerin daha fazlasını yapmaları önerilir. Regaib, Miraç, Berat Kandillerinin ve Kadir Gecesinin yer aldığı üç aylarda Peygamberimiz (s.a.v.); "Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır." buyurmuştur. Yani üç aylarda faziletli sayıldığı için ibadetler artırılır, günahlardan sakınılır ve Ramazan ayına hazırlık yapılır.

ÜÇ AYLARDA ORUÇ TUTMANIN HÜKMÜ

Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185).

Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

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