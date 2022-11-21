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Kumkapı’da restoran çalışanlarının kavgasında silahlar çekildi, sandalyeler havada uçuştu! O anlar kamerada

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 21.11.2022
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Kumkapı’da restoran çalışanlarının kavgasında silahlar çekildi, sandalyeler havada uçuştu! O anlar kamerada

İstanbul’un Fatih ilçesi Kumkapı'da komşu iki restoran personelleri arasında çıkan kavgada sandalyeler havada uçuştu. Silahların da kullanıldığı kavgada bir şahıs mermiyle bacağından yaralanırken, sokağın savaş alanına döndüğü anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Fatih Kumkapı'da geçen cumartesi gecesi komşu restoranların çalışanları bilinmeyen sebeple tartışmaya başladı.

Tartışma kısa süre içerisinde yerini kavgaya bıraktı. Kavgada tekme ve yumrukların yanında sandalyeler havada uçuştu.

BACAĞINA İSABET ETTİ

Kavganın devamında taraflardan biri diğer gruba silahla ateş açarken silahtan çıkan kurşunlar bir kişinin bacağına isabet etti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, olayın yaşandığı restoran ve çevresinde incelemelerde bulunurken hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAVGA KAMERADA

Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde taraflar birbirleriyle konuştuğu sırada bir anda kavga etmeye başladıkları ve birbirlerine sandalyeyle saldırdıkları görülüyor.

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