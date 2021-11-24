Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’tan kadına yönelik şiddetle mücadele mesajı!

"ŞİDDET MAĞDURLARININ KORUNMASINA YÖNELİK UYGULAMA..."

Şiddet uygulayan ve yüksek can güvenliği riski olan şiddet mağdurlarının birlikte takip edildiği elektronik kelepçe uygulamasını 81 ilde yaygınlaştırdıklarını vurgulayan Bakan Yanık, "Elektronik kelepçe kararlarının alınması ve uygulanması süreçlerine ilişkin usul ve esasların düzenlendiği Teknik Yöntemlerle Takip Sistemlerinin Kullanılmasına Dair Yönetmeliği 4 Eylül 2021 tarihinde yürürlüğe koyduk. Yönetmelikle şiddet mağdurlarının korunmasına yönelik uygulamaların etkinliğini arttıracağız" değerlendirmesinde bulundu.

"2 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE EĞİTİM VE SEMİNER VERİLDİ"

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında farkındalık oluşturmak için 2007 yılından itibaren eğitimlere devam ettiklerini ifade eden Bakan Yanık, "1 milyon 354 bin er ve erbaşa, 338 bin kolluk, 159 bin sağlık ve 106 bin din görevlimiz ile 75 bin diğer kamu görevlileri olmak üzere 2 milyondan fazla kişiye eğitim ve seminerler verdik" dedi.

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri'nin (ŞÖNİM) herhangi bir aksamaya yol açmayacak şekilde tedbirlerini alarak çalışmalarına büyük bir özveriyle devam ettiklerini kaydeden Bakan Yanık, "ŞÖNİM'lerimiz 81 ilimizde hizmet veriyor. ŞÖNİM'lerde kuruldukları günden bugüne kadar yaklaşık 831 bin kadın, 68 bin erkek ve yaklaşık 107 bin çocuk olmak üzere 1 milyondan fazla kişiye hizmet verdik" ifadelerini kullandı.

2021 yılı ekim ayı itibarıyla 112'si Bakanlığa bağlı olmak üzere ülke genelinde hizmet veren 149 kadın konukevinde 3 bin 624 kapasite ile hizmet sunmaya devam ettiklerini ifade eden Bakan Derya Yanık, 12 yaş üstü erkek çocuğu olan şiddet mağduru kadınlar için de yeni bir hizmet modelini hayata geçirdiklerini belirtti. Yanık, "Türkiye'de ilk defa Ankara ve İstanbul'da 12 yaş üstü erkek çocuğu olan şiddet mağduru kadınlara yönelik hizmet birimleri oluşturduk" dedi.

Bakanlığa bağlı 374 Sosyal Hizmet Merkezi'nde (SHM) Şiddetle Mücadele İrtibat Noktaları oluşturduklarından bahseden Bakan Yanık, bu sayede kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamındaki koruyucu ve önleyici hizmetlerin SHM Şiddetle Mücadele İrtibat Noktaları ile daha etkin ve ulaşılabilir hale geldiğini vurguladı.