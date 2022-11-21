Bursa’da fırtına her şeyi uçurdu! Uçan dolap görenleri şaşırttı
Bursa’da fırtına günlük yaşamı adeta felç etti. Bir marketin önündeki çerez dolabı da ipinin kopması sonucunda fırtınada metrelerce sürüklendi. Dolabın uçtuğunu gören market sahibi koşarak yol üzerine hareket eden standı son anda tuttu. Aksiyon dolu anlar işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarılarının akabinde, Bursa'da fırtına hayatı olumsuz olarak etkiliyor.
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir marketin raflarını da fırtına vurdu. Şiddetli rüzgarın etkisiyle ipleri kopan çerez dolabı metrelerce cadde üzerinde gitti.
O anda yol üzerinden gelen sürücüler birbirlerini korna çalarak uyarırken, sesleri duyan market sahibi Recep Yurtseven kaza olduğunu düşünerek hemen dışarıya çıktı. Fakat yol üzerinde bağladığı standın hızla aşağı doğru gittiğini gördü. Hızla elindekileri bir kenarı bırakan Yurtsever, hemen dolabın peşinden koştu.
"NASIL KOŞTUĞUMU HATIRLAMIYORUM"
Dolabı araçlara zarar vermeden yakalayan hızlı marketçi, "Nasıl koştuğumu hatırlamıyorum" dedi. O aksiyon dolu anlar ise işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
"NASIL YAKALADIĞIMI HATIRLAMIYORUM"
Recep Yurtseven, "Rüzgardan dolayı işyerimin önüne yaprak geliyordu. 'Ben de içeri girmesin' diye onları temizleyip dükkana girdim. Arkadan korna sesleri duydum. Kaza oluyor sanıp arkamı döndüm. Yola baktığımda bağladığım stantın arabaların üzerine doğru gittiğini gördüm. Elimde ne varsa hemen fırlatıp stantın peşinden koştum ama nasıl koştuğumu, nasıl yakaladığımı hatırlamıyorum. Güvenlik kamerasına baktığımda nasıl yakaladığımı anladım. Çok şükür bir araca bile zarar gelmedi. Verilmiş sadakamız varmış" diye konuştu.
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