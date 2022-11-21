Bursa’da fırtına her şeyi uçurdu! Uçan dolap görenleri şaşırttı

"NASIL YAKALADIĞIMI HATIRLAMIYORUM"

Recep Yurtseven, "Rüzgardan dolayı işyerimin önüne yaprak geliyordu. 'Ben de içeri girmesin' diye onları temizleyip dükkana girdim. Arkadan korna sesleri duydum. Kaza oluyor sanıp arkamı döndüm. Yola baktığımda bağladığım stantın arabaların üzerine doğru gittiğini gördüm. Elimde ne varsa hemen fırlatıp stantın peşinden koştum ama nasıl koştuğumu, nasıl yakaladığımı hatırlamıyorum. Güvenlik kamerasına baktığımda nasıl yakaladığımı anladım. Çok şükür bir araca bile zarar gelmedi. Verilmiş sadakamız varmış" diye konuştu.