Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 4. Kadın Konferansı'nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM "4. Kadın Konferansı 25. yıl dönümü" Yüksek Düzeyli Etkinlikliğine video mesajla katıldı.

Başkan Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Kadına yönelik şiddete karşı mücadelemizi çok yönlü, bütüncül bir yaklaşımla ve sıfır tolerans ilkesiyle yürütüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizdeki tek bir kadının dahi şiddete uğramasına, hakkının, hukukunun, onurunun çiğnenmesine asla tahammülümüz yoktur."