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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 4. Kadın Konferansı'nda önemli açıklamalar

Son dakika haberleri. Başkan , 4. Kadın Konferansı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Kadına yönelik şiddete karşı mücadelemizi çok yönlü, bütüncül bir yaklaşımla ve sıfır tolerans ilkesiyle yürütüyoruz." dedi.

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Giriş Tarihi: 01.10.2020 Güncelleme Tarihi: 01.10.2020
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 4. Kadın Konferansı'nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM "4. Kadın Konferansı 25. yıl dönümü" Yüksek Düzeyli Etkinlikliğine video mesajla katıldı.

Başkan Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Kadına yönelik şiddete karşı mücadelemizi çok yönlü, bütüncül bir yaklaşımla ve sıfır tolerans ilkesiyle yürütüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizdeki tek bir kadının dahi şiddete uğramasına, hakkının, hukukunun, onurunun çiğnenmesine asla tahammülümüz yoktur."

Başkan Erdoğandan 4. Kadın Konferansında önemli açıklamalar BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 4. KADIN KONFERANSI'NDA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

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