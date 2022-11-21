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Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli | Trafikte yoğunluk yaşanıyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.11.2022
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Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul’da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli | Trafikte yoğunluk yaşanıyor

Son dakika haberine göre İstanbul'da haftanın ilk iş günü olması ve okulların ara tatilinin sona ermesinin ardından trafikte yoğunluk yaşanırken, Şehir Hatları'na bağlı bazı seferler hava muhalefeti nedeniyle yapılamıyor.

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