Kadıköy’deki metrobüs kazasının detayları belli oldu: Araç arızalıymış



"ARACIN FRENİNE BASTIM AMA DURMADI"

Kaza yapan metrobüsün sürücüsü Turgut A.'nın ifadesine ulaşıldı. Turgut A.'nın ifadesinde, "Ben İETT'de transfer görevlisi olarak çalışmaktayım. Arızalı olan metrobüsleri Hasanpaşa garajına getiririm. Bu arızalı olan metrobüsü de Söğütlüçeşme'den İETT Hasanpaşa Garajına getirmek için yola çıktım. Metrobüs durağının çıkışında aracın frenine bastım. Araç durmadı, ben de çevredekilere zarar vermemek için direksiyonu kırdım. Karşıda bulunan duvara çarptım" dediği öğrenildi.









