Kadıköy’deki metrobüs kazasının detayları belli oldu: Araç arızalıymış
Kadıköy’de geçtiğimiz Perşembe günü meydana gelen kazada, Söğütlüçeşme metrobüs durağında hareket halindeyken kontrolden çıkan metrobüs, araç yolunun karşısına geçerek duvara çarparak durdu. 2 kişinin yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin yeni detaylara ulaşıldı. Kaza yapan metrobüsün arızalı olduğu, arızalı metrobüslerin transferinde görevli olan sürücünün metrobüs ile garaja doğru yola çıktığı esnada frene bastığı ancak metrobüsün durmayarak kazaya neden olduğu öğrenildi.
Kaza, Kadıköy'de Söğütlüçeşme metrobüs durağında 17 Kasım Perşembe günü saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Durak içerisinde hareket halinde olan Turgut A. kontrolündeki metrobüs, bir anda kontrolden çıkarak, otomobillerin geçiş yaptığı caddenin karşısına geçip duvara çarparak durdu. Metrobüsün üzerine çıktığı duvarın bir kısmı yıkıldı.
Durak önündeki kaldırımda yürüyen M.G. ve N.T. isimli vatandaşlar, metrobüsün çarpmasıyla hafif şekilde yaralandı.
Çevredeki vatandaşlar yaralılara yardım etmek için yanlarına koştu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.
Yaralılardan M.G. hafif yaralandığı için tedavisi sağlık ekiplerince ayakta yapıldı. N.T. ise tedbir amaçlı, bilinci açık şekilde ambulansla hastaneye götürüldü.
"ARACIN FRENİNE BASTIM AMA DURMADI"
Kaza yapan metrobüsün sürücüsü Turgut A.'nın ifadesine ulaşıldı. Turgut A.'nın ifadesinde, "Ben İETT'de transfer görevlisi olarak çalışmaktayım. Arızalı olan metrobüsleri Hasanpaşa garajına getiririm. Bu arızalı olan metrobüsü de Söğütlüçeşme'den İETT Hasanpaşa Garajına getirmek için yola çıktım. Metrobüs durağının çıkışında aracın frenine bastım. Araç durmadı, ben de çevredekilere zarar vermemek için direksiyonu kırdım. Karşıda bulunan duvara çarptım" dediği öğrenildi.
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