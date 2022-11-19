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Van Gölü Ekspresi ile rüya gibi yolculuk

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.11.2022
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Van Gölü Ekspresi ile rüya gibi yolculuk

Sonbahar aylarında muhteşem manzaralar eşliğinde yolculuk imkanı sunan Elazığ-Tatvan arası sefer yapan Van Gölü Ekspresi, Doğu Ekspresi'ni aratmıyor.

Hat üzerindeki uçsuz bucaksız ova ve arazilerin yanı sıra dere, akarsu ve tepelerinde karların olduğu yüksek dağların oluşturduğu manzarayı yolcularına seyrettiren Van Gölü Ekspresi, her yaştan insana unutulmaz bir yolculuk yaşatıyor.

Yolculuk esnasında ortaya çıkan muhteşem görüntüler ile sıra dışı yolculuk seçeneklerinden biri olarak dikkati çeken Van Gölü Ekspresi, Doğu Ekspresini aratmıyor.

O manzaralar doğa fotoğrafçısı Naci Demirpolat'ın objektifine yansıdı.

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